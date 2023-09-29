تشكيل سانت جورج - لا تغييرات في مواجهة الأهلي

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 - 18:29

كتب : FilGoal

الأهلي - سانت جورج

لم يُجر فريق سانت جورج الإثيوبي أي تغيير في تشكيله ضد الأهلي في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتبدأ المباراة في السابعة مساءً وتقام على استاد القاهرة.

وكان الأهلي فاز بنتيجة 3-0 ذهابا بثنائية حسين الشحات وأحمد عبد القادر.

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وجاء تشكيل الفريق الإثيوبي:

حراسة المرمى: باهرو ريجاسا

الدفاع: رمضان محمد - إدوين فريمبونج - أمانويل مينجيشا - هانوك جيربا

الوسط: داويت أليمو - ناتانلي زيليكي - كوامي فريمبونج

الهجوم: أمانويل إندايل - أبيل تالاهون - تيجانو دامي

في المقابل أجرى الأهلي 5 تغييرات عن لقاء الذهاب.

ويتأهل الفائز بالمباراة لدور المجموعات من دوري الأبطال.

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