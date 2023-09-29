تشكيل الأهلي - 5 تغييرات أمام سانت جورج في إياب دور الـ 32 من أبطال إفريقيا

أجرى مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي 5 تغييرات في تشكيل الفريق لمواجهة سانت جورج في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي فاز ذهابا بنتيجة 3-0، بثنائية حسين الشحات وأحمد عبد القادر.

ويبدأ كريم الديبس أساسيا في مركز الظهير الأيسر بدلا من علي معلول.

فيما يتواجد محمد مجدي "أفشة" وأحمد نبيل "كوكا" في الوسط عوضا عن مروان عطية وأليو ديانج.

وفي الهجوم يتواجد محمد الضاوي وأحمد عبد القادر بدلا من بيرسي تاو وحسين الشحات.

وجاء تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: كريم الدبيس - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني

الوسط: محمد مجدي "أفشة" - إمام عاشور – أحمد نبيل "كوكا"

الهجوم: محمد الضاوي – محمود عبد المنعم "كهربا" - أحمد عبد القادر

وعلى دكة البدلاء يتواجد: مصطفى شوبير - ياسر إبراهيم – بيرسي تاو – مروان عطية – حسين الشحات – أليو ديانج – علي معلول – كريم فؤاد – طاهر محمد طاهر.

ويحمل الأهلي لقب البطولة برصيد 11 مرة بعدما توج الموسم الماضي باللقب القاري في المغرب على حساب الوداد.