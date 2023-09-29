انتهت أبطال إفريقيا - بيراميدز (6) (1) الجيش الرواندي.. فوز تاريخي

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 - 17:52

كتب : FilGoal

البنك الأهلي - بيراميدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي بدون أهداف.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 85: ركلة جزاء وهدف شرفي للضيوف من علامة الجزاء سجلها اللاعب رقم 29

ق 81: جووول سوبر هاتريك لمصطفى فتحي بتسديدة رائعة

ق 70: جووول الخامس رمضان يهدر ركلة جزاء والشيبي يتابعها في الشباك

ق 62: جوووول هاتريك مصطفى فتحي

ق 57: جوووول الثااالث.. مصطفى فتحي يسجل الثالث من انفراد بعد تمريرة من فاخري لاكاي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 20: جوووول الثااااني.. وليد الكرتي يسجل الهدف الثاني بتسديدة رائعة من أرضية الملعب

ق 18: جووووول رااااائع.. مصطفى فتحي يصوب كرة صاروخية

ق 13: خروج إبراهيم عادل ومشاركة مصطفى فتحي

بداية اللقاء

بيراميدز دوري أبطال إفريقيا
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