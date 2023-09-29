انتهت أبطال إفريقيا - بيراميدز (6) (1) الجيش الرواندي.. فوز تاريخي

أول المتأهلين لمجموعات أبطال إفريقيا.. سوبر هاتريك مصطفى فتحي ينصر بيراميدز بسداسية

هدف غائب منذ 2017.. أفشة يسجل لـ الأهلي من ركلة ثابتة في دوري أبطال إفريقيا

مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (3)-(0) سانت جورج.. الشوط الثاني

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