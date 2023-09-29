قائمة الزمالك - عودة فتوح وظهور زيزو أمام أرتا سولار.. وغياب محمود علاء

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 - 17:11

كتب : إبراهيم رمضان أحمد شوقي صلاح

فريق الزمالك

عاد أحمد فتوح للظهور في قائمة مباريات الزمالك بعد تعافيه من الإصابة.

وغاب فتوح عن مباريات الزمالك الماضية بسبب إصابته في عضلات البطن خلال المعسكر الأخير لمنتخب مصر.

وشهدت قائمة الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي تواجد أحمد فتوح وكذلك أحمد مصطفى زيزو الذي غاب عن مباراة الذهاب بسبب الإصابة.

أخبار متعلقة:
مؤتمر أنشيلوتلي عن قضية نيجريرا.. وحقيقة الخلاف مع فينسيوس مصدر من الزمالك لـ في الجول: تغريم محمود علاء 250 ألف جنيه واستبعاده من التدريبات الجماعية تقرير يكشف موقف نيمار من دربي الهلال والشباب إلى ربع النهائي من أجل ميدالية جديدة.. منتخب مصر للصم يكتسح غانا 9-0 في بطولة العالم

فيما يغيب محمود علاء عن قائمة الزمالك أمام أرتا سولار بعد أزمته الأخيرة. (طالع التفاصيل)

ويلعب الزمالك أمام أرتا سولار غدا السبت ضمن إياب دور الـ32 من البطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وخسر الزمالك مباراة الذهاب بهدفين دون رد ولديه مهمة صعبة في رالمباراة التي ستقام على استاد القاهرة.

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة أرتا سولار كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي - حاتم سكر .

خط الوسط : نبيل عماد - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الجزيري .

الزمالك أرتا سولار محمود علاء
نرشح لكم
تشكيل سانت جورج - لا تغييرات في مواجهة الأهلي تشكيل الأهلي - 5 تغييرات أمام سانت جورج في إياب دور الـ 32 من أبطال إفريقيا مباشر أبطال إفريقيا - بيراميدز (2) (0) الجيش الرواندي.. جووووول صاروخي جديد تشكيل بيراميدز - رمضان صبحي يقود الهجوم أمام الجيش الرواندي مصدر من الزمالك لـ في الجول: تغريم محمود علاء 250 ألف جنيه واستبعاده من التدريبات الجماعية إلى ربع النهائي من أجل ميدالية جديدة.. منتخب مصر للصم يكتسح غانا 9-0 في بطولة العالم محمد شريف: لم أرغب بالرحيل عن الأهلي.. وكلمتي معه عقد ولا أعرف حقيقة مفاوضات الزمالك فاركو يكشف سبب عدم انضمام محمود حمادة إلى الزمالك.. وموقف الأهلي
أخر الأخبار
تشكيل سانت جورج - لا تغييرات في مواجهة الأهلي 9 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل الأهلي - 5 تغييرات أمام سانت جورج في إياب دور الـ 32 من أبطال إفريقيا 29 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري السعودي - النصر (1) - (0) الطائي.. اتحاد جدة (0) -(0) الفيحاء.. جووووول الأول 40 دقيقة | السعودية
مباشر أبطال إفريقيا - بيراميدز (2) (0) الجيش الرواندي.. جووووول صاروخي جديد 46 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل اتحاد جدة - عودة حمد الله وكورنادو أمام الفيحاء.. وغياب بنزيمة 47 دقيقة | السعودية
تشكيل النصر - عودة رونالدو أمام الطائي.. وغياب غريب 56 دقيقة | السعودية
تشكيل بيراميدز - رمضان صبحي يقود الهجوم أمام الجيش الرواندي ساعة | الكرة المصرية
قائمة الزمالك - عودة فتوح وظهور زيزو أمام أرتا سولار.. وغياب محمود علاء ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت برونزية مونديال السلة - الأهلي (74)-(81) جولدن بولز.. الأحمر ينهي رابعا 2 خبر في الجول – عرضان من الهلال والشباب لـ كولر.. وموقف مدرب الأهلي 3 الكشف عن نظام كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.. وموقف الزمالك من المشاركة وجوائز ضخمة 4 بعد احتفال النسر.. أحمد علاء يعتذر لجمهور الزمالك