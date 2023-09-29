قائمة الزمالك - عودة فتوح وظهور زيزو أمام أرتا سولار.. وغياب محمود علاء

تشكيل سانت جورج - لا تغييرات في مواجهة الأهلي

تشكيل الأهلي - 5 تغييرات أمام سانت جورج في إياب دور الـ 32 من أبطال إفريقيا

مباشر أبطال إفريقيا - بيراميدز (2) (0) الجيش الرواندي.. جووووول صاروخي جديد

تشكيل بيراميدز - رمضان صبحي يقود الهجوم أمام الجيش الرواندي

مصدر من الزمالك لـ في الجول: تغريم محمود علاء 250 ألف جنيه واستبعاده من التدريبات الجماعية

إلى ربع النهائي من أجل ميدالية جديدة.. منتخب مصر للصم يكتسح غانا 9-0 في بطولة العالم

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فاركو يكشف سبب عدم انضمام محمود حمادة إلى الزمالك.. وموقف الأهلي