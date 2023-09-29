قائمة الزمالك - عودة فتوح وظهور زيزو أمام أرتا سولار.. وغياب محمود علاء
الجمعة، 29 سبتمبر 2023 - 17:11
كتب : إبراهيم رمضان أحمد شوقي صلاح
عاد أحمد فتوح للظهور في قائمة مباريات الزمالك بعد تعافيه من الإصابة.
وغاب فتوح عن مباريات الزمالك الماضية بسبب إصابته في عضلات البطن خلال المعسكر الأخير لمنتخب مصر.
وشهدت قائمة الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي تواجد أحمد فتوح وكذلك أحمد مصطفى زيزو الذي غاب عن مباراة الذهاب بسبب الإصابة.
فيما يغيب محمود علاء عن قائمة الزمالك أمام أرتا سولار بعد أزمته الأخيرة. (طالع التفاصيل)
ويلعب الزمالك أمام أرتا سولار غدا السبت ضمن إياب دور الـ32 من البطولة الكونفدرالية الإفريقية.
وخسر الزمالك مباراة الذهاب بهدفين دون رد ولديه مهمة صعبة في رالمباراة التي ستقام على استاد القاهرة.
وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة أرتا سولار كالتالي:
حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.
خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي - حاتم سكر .
خط الوسط : نبيل عماد - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.
خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الجزيري .