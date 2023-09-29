مصدر من الزمالك لـ في الجول: تغريم محمود علاء 250 ألف جنيه واستبعاده من التدريبات الجماعية
الجمعة، 29 سبتمبر 2023 - 16:34
كتب : أحمد شوقي صلاح
قرر عبد الواحد السيد مدير الكرة في الزمالك استبعاد محمود علاء مدافع الفريق من التدريبات الجماعية وتغريمه ماديا.
وكشف مصدر من الزمالك –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الجمعة: "عبد الواحد السيد قرر تغريم محمود علاء 250 ألف جنيه".
وأضاف "كذلك تقرر استبعاد محمود علاء من التدريبات الجماعية والتدرب بشكل منفرد بعد ما بدر منه في مران اليوم وعدم التزامه بتعليمات المدير الفني للفريق خوان كارلوس أوسوريو".
وبناء عليه تقرر استبعاد محمود علاء من مواجهة أرتا سولار التي تقام غدا السبت.
وتقام المباراة في استاد القاهرة في إياب دور الـ32 الأول.
وكان الزمالك خسر في لقاء الذهاب بهدفين دون رد.
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