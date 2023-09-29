مؤتمر أنشيلوتلي عن قضية نيجريرا.. وحقيقة الخلاف مع فينسيوس

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 - 16:49

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد لاس بالماس

طالب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بالتوصل إلى حل في قضية نيجريرا.

وقال كارلو أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: "قضية نيجريرا؟ أنا في عالم كرة القدم منذ 40 عاما وعندما تحدث مثل هذه القضايا نشعر جميعا بالقلق. آمل أن تقوم العدالة بعملها وأن تتمكن من التوصل إلى حل".

طالب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بالتوصل إلى حل في قضية نيجريرا.

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وكانت صحيفة "آس" الإسبانية أكدت أن خواكين أجيري قاضي قضية نيجريرا اتهم الرئيسين السابقين لبرشلونة ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو بتقديم رشوة لنيجريرا. (طالع التفاصيل)

وقال كارلو أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: "قضية نيجريرا؟ أنا في عالم كرة القدم منذ 40 عاما وعندما تحدث مثل هذه القضايا نشعر جميعا بالقلق. آمل أن تقوم العدالة بعملها وأن تتمكن من التوصل إلى حل".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة جيرونا مساء السبت ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي عن مواجهة جيرونا متصدر الترتيب: "عليك أن تعطي الفضل لجدول الترتيب. لقد قدموا أداء أفضل من الجميع وعلينا أن نحترم ذلك. إنهم لا يلعبون في المسابقات الأوروبية وهذه ميزة بالنسبة لهم. ما يؤثر على الفرق أكثر هو المسابقات الدولية والإصابات والتعب ولا وقت للتعافي".

وعن دخوله في نقاش حاد مع فينسيوس أوضح "لا أخبرته فقط أن يعتني بنفسه لأننا لا نريد المخاطرة. لقد كان يلعب في أفضل حالاته وقلت له فقط أن يسيطر على نفسه وأن يلعب بشكل أهدى"

وتابع "فينيسيوس بخير وسيلعب منذ البداية أمام جيرونا وسنرى كم من الوقت سيستمر. أعتقد أنه يمكنه اللعب لمدة 90 دقيقة، هذا يعتمد على ما أطلبه منه. لقد تعافى تماما"

وشدد "طلبت من الظهيرين اللعب بشكل أكبر للأمام، لإعطاء العرضيات والعمق خاصة عندما يغيب أفضل لاعب في العالم وهو فينيسيوس. أحيانا يعاني الظهيران أكثر من المعتاد"

وكشف "إصابة ألابا ليست خطيرة، إنها آلام بسيطة. سنحاول استعادته في مباراة يوم الثلاثاء (مواجهة نابولي). روديجير تعافى ومتحمس للغاية".

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة بفارق نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

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