إصابتان جديدتان في مانشستر يونايتد

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 - 15:10

كتب : FilGoal

ليساندرو مارتينيز - مانشستر يونايتد وإشبيلية

أعلن مانشستر يونايتد إصابة لاعبيه ليساندرو مارتينيز والوافد الجديد على صفوفه سيرجيو ريجيليون.

ليساندرو مارتينيز

النادي : مانشستر يونايتد

سيرخيو ريجيلون

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

ونشر الموقع الرسمي ليونايتد أوضح خلاله أن ليساندرو سيغيب بسبب تفاقم الإصابة التي تعرض لها في شهر أبريل الماضي.

وأوضح البيان أن اللاعب الأرجنتيني المتوج بكأس العالم 2022 تعرض لانتكاسة في مباراة أرسنال ولكنه قرر بشجاعة التحامل على نفسه واللعب أمام برايتون وبايرن ميونيخ.

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وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن فترة الغياب المتوقعة للاعب الأرجنتيني ستكون من شهرين لثلاثة.

أما فيما يتعلق بريجيليون فقد تأكد غيابه عن مباراة كريستال بالاس غدا السبت في سابع جولات الدوري الإنجليزي.

وذكرت التقارير أن اللاعب الإسباني قد لا يعود حتى نهاية التوقف الدولي منتصف شهر أكتوبر المقبل.

مانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز ريجيليون
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