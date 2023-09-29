مانشستر يونايتد يعلن عودة أنتوني واستمرار تحقيقات الشرطة

أصدر مانشستر يونايتد اليوم الجمعة رسميا بيانا أعلن فيه عودة اللاعب البرازيلي أنتوني للتدرب ليصبح بإمكانه المشاركة في المباريات.

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وكان يونايتد أعلن منذ أسبوعين الاتفاق مع أنتوني على تأجيل عودته للفريق بعد التوقف الدولي في شهر سبتمبر الجاري بسبب اتهامه بالاعتداء عل صديقته.

وجاء بيان يونايتد عبر موقعه الرسمي كالتالي:

منذ تقديم الادعاءات لأول مرة في شهر يونيو الماضي تعاون أنتوني مع تحقيقات الشرطة في كل من البرازيل والمملكة المتحدة ويواصل القيام بذلك.

باعتبار أنتوني موظف لدى مانشستر يونايتد فقد فقرر النادي عودة اللاعب للتدرب على أن يكون متاحا للمشاركة في المباريات بينما تستمر تحقيقات الشرطة.

وسيظل هذا الأمر قيد المراجعة في انتظار المزيد من التطورات في القضية.

نحن كنادي ندين أعمال العنف وسوء المعاملة. وندرك أهمية حماية جميع المتورطين في هذا الوضع، ونعترف بتأثير هذه الادعاءات على الناجين من الانتهاكات.