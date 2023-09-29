مانشستر يونايتد يعلن عودة أنتوني واستمرار تحقيقات الشرطة

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 - 13:50

كتب : FilGoal

أنتوني يحتفل بهدف مانشستر يونايتد أمام تشارلتون

أصدر مانشستر يونايتد اليوم الجمعة رسميا بيانا أعلن فيه عودة اللاعب البرازيلي أنتوني للتدرب ليصبح بإمكانه المشاركة في المباريات.

أنتوني ماثيوس

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وكان يونايتد أعلن منذ أسبوعين الاتفاق مع أنتوني على تأجيل عودته للفريق بعد التوقف الدولي في شهر سبتمبر الجاري بسبب اتهامه بالاعتداء عل صديقته.

وجاء بيان يونايتد عبر موقعه الرسمي كالتالي:

أخبار متعلقة:
مورينيو: أسوأ بداية لروما في تاريخه؟ لقد وصلوا معي إلى نهائيين أوروبين لأول مرة مؤتمر أرتيتا عن حل عبقري لنهاية الموسم.. وشيء يجب على هافيرتز التحسن فيه محمد شريف: لم أرغب بالرحيل عن الأهلي.. وكلمتي معه عقد ولا أعرف حقيقة مفاوضات الزمالك

منذ تقديم الادعاءات لأول مرة في شهر يونيو الماضي تعاون أنتوني مع تحقيقات الشرطة في كل من البرازيل والمملكة المتحدة ويواصل القيام بذلك.

باعتبار أنتوني موظف لدى مانشستر يونايتد فقد فقرر النادي عودة اللاعب للتدرب على أن يكون متاحا للمشاركة في المباريات بينما تستمر تحقيقات الشرطة.

وسيظل هذا الأمر قيد المراجعة في انتظار المزيد من التطورات في القضية.

نحن كنادي ندين أعمال العنف وسوء المعاملة. وندرك أهمية حماية جميع المتورطين في هذا الوضع، ونعترف بتأثير هذه الادعاءات على الناجين من الانتهاكات.

مانشستر يونايتد أنتوني
نرشح لكم
إصابتان جديدتان في مانشستر يونايتد مؤتمر كلوب: سوبوسلاي أبهرني.. ومواجهة توتنام اختبار صعب مؤتمر أرتيتا عن حل عبقري لنهاية الموسم.. وشيء يجب على هافيرتز التحسن فيه برباتوف: سانشو يبالغ في تقدير قيمته.. لم يحقق شيئا مع مانشستر يونايتد بيع جزء من أسهم ليفربول لصالح صندوق أمريكي سوبوسلاي: سجلت أحد أجمل أهدافي.. ومستعد دائما للقتال من أجل ليفربول جوارديولا: تحقيق الرباعية؟ نحن سعداء بالثلاثية.. ونيوكاسل استحق الفوز أرسنال يستخدم ورقة نكيتياه للتغلب على تشيلسي في صفقة توني
أخر الأخبار
إصابتان جديدتان في مانشستر يونايتد 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر كلوب: سوبوسلاي أبهرني.. ومواجهة توتنام اختبار صعب 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إنقاذ لاعب فرنسي بعد تهديده بالانتحار ساعة | الكرة الأوروبية
مانشستر يونايتد يعلن عودة أنتوني واستمرار تحقيقات الشرطة ساعة | الدوري الإنجليزي
مورينيو: أسوأ بداية لروما في تاريخه؟ لقد وصلوا معي إلى نهائيين أوروبين لأول مرة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر أرتيتا عن حل عبقري لنهاية الموسم.. وشيء يجب على هافيرتز التحسن فيه 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
محمد شريف: لم أرغب بالرحيل عن الأهلي.. وكلمتي معه عقد ولا أعرف حقيقة مفاوضات الزمالك 3 ساعة | المحترفون
فاركو يكشف سبب عدم انضمام محمود حمادة إلى الزمالك.. وموقف الأهلي 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت برونزية مونديال السلة - الأهلي (74)-(81) جولدن بولز.. الأحمر ينهي رابعا 2 خبر في الجول – عرضان من الهلال والشباب لـ كولر.. وموقف مدرب الأهلي 3 الكشف عن نظام كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.. وموقف الزمالك من المشاركة وجوائز ضخمة 4 بعد احتفال النسر.. أحمد علاء يعتذر لجمهور الزمالك