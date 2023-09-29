مؤتمر أرتيتا عن حل عبقري لنهاية الموسم.. وشيء يجب على هافيرتز التحسن فيه

سُئل ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عمن سيكون حارس فريهق حتى نهاية الموسم الجاري بين آرون رامسديل وديفيد رايا.

وقال الصحفي لأرتيتا في مؤتمر أقيم اليوم الجمعة: "هل نستطيع القول أن حارسك سيبدأ بحرف الراء؟".

ورد المدرب الإسباني ضاحكا "أنت عبقري، لقد حصلت على إجابتي على ذلك السؤال حتى نهاية الموسم، شكرا لك على تعاونك".

وعن موقف المصابين قال: "ديكلان رايس وجابرييل مارتينيلي ولياندرو تروسارد وبوكايو ساكا لم يتدربوا ربما يتدربوا اليوم، وويليام ساليبا يعاني من كدمة".

أما عن تومياسو فقال: "اللحظة التي سيصل فيها إلى الثبات في الأداء فسيصبح مهما جدا لنا، لكن من الناحية الدفاعية هو من أفضل اللاعبين الذين رأيتهم".

وواصل "طريقته في استشعار الخطر وكيف يخرج من الموقف، من الصعب حقا المرور منه".

وبسؤاله هل تفكيره في مباراة مانشستر سيتي سيؤثر على لقاء بورنموث المقبل رد "لا على الإطلاق، الأمر كله متعلق بمباراة بورنموث هي أهم مباراة في الموسم".

وعن كاي هافيرتز قال: "نحاول مساعدته قدر الإمكان ونعطيه الأدوات اللازمة لاستغلال موهبته، هناك بعض الأمور التي يبلي فيها بلاء حسنا لكن هناك شيء واحد كلنا نعرفه عليه التحسن فيه".

وحتى الآن ومنذ انضمامه من تشيلسي لم يسجل هافيرتز أي هدف رفقة أرسنال.

وسيواجه أرسنال منافسه بورنموث في ملعب فايتاليتي غدا السبت في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال المركز الخامس بـ14 نقطة.

فيما يأتي بورنموث في المركز الـ17 بثلاث نقاط.