محمد شريف: لم أرغب بالرحيل عن الأهلي.. وكلمتي معه عقد ولا أعرف حقيقة مفاوضات الزمالك

كشف محمد شريف مهاجم الخليج السعودي عن رغبته بعدم رحيله عن ناديه السابق الأهلي في الانتقالات الصيفية الماضية.

وتحدث محمد شريف لقناة "إم بي سي مصر" قائلا: "مازالت في البداية ولم أخض فترة إعداد مع نادي الخليج وسأحصل على بعض الوقت للتأقلم على زملائي والنادي والدوري".

وأردف "مفتقد الأهلي ولكن كان يجب علي الرحيل لأنني شعرت أنه لن ليكون لي أي دور في الفترة المقبلة".

وواصل "تمنيت الاستمرار في الأهلي، لكنني أشعر أنني لو بقيت مع الأهلي سيكون الأمر صعبا بالنسبة لي، كنت أريد الاستمرار لكنني شعرت أنه من الأفضل الرحيل بالنسبة لي وللنادي".

وبسؤاله عن علاقته بمدرب الأهلي مارسيل كولر أجاب "لا توجد مشكلة مع كولر وأردت الخروج من الأهلي وأنا هداف للنادي كنت أريد الرحيل وأنا نجم وألعب بشكل جيد".

وأردف "أقل موسم تهديفي لي مع الأهلي سجلت 14 هدفا ولم أكن أشارك بكثرة، لو كل موسم لو كررت ذلك الأمر لكنت أصبحت هداف النادي التاريخي أو الثاني أو الثالث".

وبسؤاله هل تأخرت مفاوضات الأهلي لتجديد تعاقده رد شريف بحسم "التجديد لم يتأخر بالعكس النادي تحدث معي وكان يتبقى لي عاما في تعاقدي، عقدي مع الخليج لموسمين وسنة ثالثة اختيارية حال الاتفاق بيني وبين النادي".

وبسؤاله هل هناك بند يلزمه حال العودة لمصر بالانضمام للأهلي رد "حتى لو لا يوجد بند فلو عدت لمصر سأعود للأهلي هذا موضوع محسوم والأولوية للأهلي، لو قررت العودة سأتواصل بالأهلي وأساله هل تريدني أم لا؟".

وبتكرار السؤال عن حقيقة وجود البند في التعاقد أجاب "كلمتي عقد".

وشدد "لست متأكدا إن كان هناك بند في التعاقد بين الناديين يلزمني بالعودة للأهلي حال الرحيل من الخليج".

وعن حقيقة مفاوضات الزمالك مع وكيل أعماله رد لاعب منتخب مصر ضاحكا "لا أعرف".

واستدرك "لو فكرت في العودة سأتصل بالأهلي وأسأله هل تريد عودتي أم لا؟".

وأتم شريف حديه "لو الأهلي لا يريدني سأنظر للعروض الأخرى".