مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29-9-2023 والقنوات الناقلة.. الأهلي وبيراميدز وبرشلونة والدوري السعودي

يشهد اليوم الجمعة إقامة العديد من المباريات القوية على المستوى القاري والإقليمي إلى جانب مباراة وحيدة بالدوري الإسباني.

وفي دوري أبطال إفريقيا سيواجه بيراميدز منافسه الجيش الرواندي في السادسة مساء عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".

أما عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" فسيواجه الأهلي منافسه سان جورج في السابعة مساء.

وفي الدوري الإسباني سيواجه برشلونة منافسه إشبيلية في العاشرة مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 3".

أما الدوري السعودي فسوف يواجه الفيحاء منافسه اتحاد جدة في السادسة مساء عبر قناة "إس إس سي سبورت 1".

فيما يواجه الطائي منافسه النصر في الوقت ذاته وعبر قناة "إس إس سي سبورت إكسترا 1".

وعبر قناة "إس إس سي سبورت 1" سيواجه الهلال منافسه الشباب في التاسعة مساء.

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