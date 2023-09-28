تجربة احترافية جديدة.. أحمد نادر السيد يتمم انتقاله لصفوف باوك اليوناني

الخميس، 28 سبتمبر 2023 - 23:10

كتب : حامد وجدي

أحمد نادر السيد

أصبح أحمد نادر السيد على أعتاب الانتقال لصفوف باوك اليوناني في صفقة انتقال حر.

ولم يُقيد أحمد نادر السيد في قائمة الزمالك للموسم الجديد بعد نهاية إعارته لفريق فيزيلا البرتغالي الموسمين الأخيرين. (طالع التفاصيل)

وكشف نادر السيد لـ FilGoal.com: "أحمد نادر السيد تخطى الكشف الطبي مع باوك اليوناني".

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وأضاف "خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم إعلان انتقاله بشكل رسمي بعد إنهاء إجراءات الانتقال قبل إغلاق باب القيد في نهاية سبتمبر الجاري في صفقة انتقال حر للفريق اليوناني".

وأتم موضحا "سينضم أحمد للفريق الأول مباشرة".

وظهر أحمد نادر السيد في تدريبات الفريق الأخيرة والتي نشرها النادي عبر حسابه على "يوتيوب".

وسبق أن ارتدى قميص باوك من المحترفين المصريين كل من: عمرو وردة ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومجدي طلبة وحسام وإبراهيم حسن وأمير عزمي مجاهد وعبد الستار صبري.

وستكون تلك التجربة الاحترافية الثانية للحارس بعدما خاض تجربة في فيزيلا البرتغالي.

وخاض بقميص فريق شباب فيزيلا البرتغالي 12 مباراة استقبل خلالها 18 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 4.

وتواجد في كأس أمم إفريقيا للشباب وتواجد في المباريات الـ3 للمنتخب الوطني كبديل.

وانضم من قبل لقائمة منتخب مصر الأولمبي في مباراتين تحت قيادة روجيرو ميكالي.

ويشارك باوك الموسم الجاري في دوري المؤتمر الأوروبي حيث افتتح مشواره في دور المجموعات بالفوز على هلسنكي الفنلندي 3-2 والتي تضم أيضا إينتراخت فرانكفورت الألماني وأبردين الأسكتلندي.

ويحتل وصافة الدوري اليوناني بعد مرور 6 جولات حيث حقق 13 نقطة.

أحمد نادر السيد باوك اليوناني
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