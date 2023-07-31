أحمد نادر السيد: عقدي في الزمالك لم يوثق وأنا لاعب حر.. وأمتلك عروض من ثلاث دول أوروبية

الإثنين، 31 يوليه 2023 - 14:41

كتب : FilGoal

أحمد نادر السيد

شدد أحمد نادر السيد لاعب فيزيلا السابق على كونه لاعب حر حاليا وغير مرتبط بأي ناد.

وقال أحمد نادر عبر قناة أون تايم سبورتس: "أمتلك أكثر من عرض في البرتغال واليونان وبلجيكا ولكن أنا أريد أن أشارك مع الفريق الأول في النادي الذي سأنضم إليه".

وواصل "أعرف إمكانياتي وسأحاول ترك علامة في أي مكان سأتواجد به".

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وتابع "أنا تحت أمر الزمالك وقلت من قبل إنني جاهز لتنفيذ أي شيء يريده الزمالك ولكن حاليا أنا لاعب حر ولا أعرف التفاصيل لكنني وقعت على عقد ربما لم يتم توثيقه عندما تغيرت الإدارة".

وشدد "كان هناك بند في عقدي مع فيزيلا يتيح للزمالك استعادتي في شهر ديسمبر الماضي ولكن الفريق لم يفعله وكان من المفترض أن يكون لي موسم إضافي مع الفريق ولكن عدت ووجدت إنني لاعب حر ولست على ذمة الزمالك ولكن أنا تحت أمر النادي".

وكشف "عبد الواحد السيد ومحمد عبد المنصف وأحمد حسام ميدو تحدثوا معي للعودة ولكن لا أعرف ما إذا كان الأمر سيتم بسبب إيقاف القيد".

وأردف "بداخلي أرى إنني قادر على اللعب بشكل أساسي في الزمالك ومستعد لذلك ولكن الأمر يحتاج للكثير من العمل لأصل إلى مستوى وخبرة حراس الفريق الحاليين".

وأتم "عمري 20 عاما ولكن لا أرى نفسي كلاعب شاب وفي مصر يصنفون اللاعب كشاب طالما لم يشارك باستمرار ولكن نادر السيد على سبيل المثال شارك مع المنتخب الأول وعمره 18 عاما وأرى أن الحارس يجب أن يشارك بصفة أساسية على الأكثر إذا كان عمره 23 عاما واللاعب يجب أن يكون عمره 20 عاما".

وقضى أحمد نادر السيد الموسمين الماضيين معارا من الزمالك إلى الفريق الثاني لفيزيلا البرتغالي.

أحمد نادر السيد الزمالك
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