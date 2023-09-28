مدرب الإسماعيلي يوضح إصابة أحمد عبد المنعم.. والنقاز: قدمنا مباراة جيدة كأداء ونتيجة

كشف حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الإسماعيلي إصابة أحمد عادل عبد المنعم، ومن جهة أخرى أشار حمدي النقاز لاعب الدراويش لأن هدف الفريق إسعاد الجماهير

وانتصر الإسماعيلي لأول مرة الموسم الجاري بنتيجة 3-1 على الاتحاد السكندري. (طالع التفاصيل)

وقال حمد إبراهيم عبر أون تايم سبورتس 1: "إصابة أحمد عبد المنعم في وجه القدم، وسيتم إجراء أشعة لمعرفة مدى قوة الإصابة".

وأضاف "سننظر للإيجابيات ولدينا لاعبين مبشرين رفقة الخبرات، وبالاستمرارية سنُخرج شيئا جيدا، والمكسب مهم خاصة أنه أمام فريق كبير".

وتعرض أحمد عادل عبد المنعم للإصابة في الشوط الثاني بعد التحام مع مابولولو مهاجم الاتحاد وعوضه محمد فوزي في آخر 20 دقيقة من عمر اللقاء.

من جانبه قال حمدي النقاز عبر القناة ذاتها: "قدمنا مباراة جيدة كأداء ونتيجة ضد فريق محترم في مباراة ليست سهلة".

وأتم "نحضر أنفسنا منذ أسبوع لهذه المباراة، لدينا خبرات وناشئين وفريق جديد ومع زخم المباريات سنقدم أداءً جيدا وهدفنا إسعاد الجماهير".

الظهير التونسي سجل وصنع لأول مرة مع الإسماعيلي، ولأول مرة في الدوري المصري يساهم بهدفين في المسابقة سواء مع الزمالك أو الإسماعيلي.

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وبسط الإسماعيلي سيطرته في مواجهة الاتحاد، في آخر 5 مباريات فاز الدراويش في 4 وتعادلا في مباراة واحدة فقط بالدوري المصري.

وحقق إيهاب جلال فوزه الخامس خلال مواجهاته الفردية ضد طارق العشري من أصل 9 مباريات.

ووصل جلال للفوز العاشر له مع الإسماعيلي في الدوري المصري من 20 مباراة بعدما تولى مهمة تدريب الفريق في موسم 2020-21 من قبل.

وأصبح الأنجولي كريستوفاو مابولولو في صدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد هدفين حتى الآن بالتساوي مع بيرسي تاو لاعب الأهلي.

ورفع الإسماعيلي رصيده لـ 3 نقاط وصل بها للمركز السابع، وتراجع ترتيب الاتحاد للمركز العاشر بنفس الرصيد لكن بفارق الأهداف.