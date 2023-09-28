بداية مثالية لموسم المئوية في الإسماعيلية.. الدراويش يكبدون الاتحاد الهزيمة بثلاثية

الخميس، 28 سبتمبر 2023 - 21:13

كتب : إسلام أحمد

تقرير المباراة

بدأ الإسماعيلي الاحتفالات في موسم المئوية بالفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد الإسماعيلي.

سجل أهداف الإسماعيلي: حمدي النقاز وعبد الرحمن مجدي وياو أنور، فيما سجل كريستوفاو مابولولو هدف الاتحاد الوحيد.

ويحتفل الإسماعيلي الموسم الجاري بمرور 100 عام على تأسيسه بتاريخ 13 أبريل 1924.

وبسط الإسماعيلي سيطرته في مواجهة الاتحاد، في آخر 5 مباريات فاز الدراويش في 4 وتعادلا في مباراة واحدة فقط بالدوري المصري.

وحقق إيهاب جلال فوزه الخامس خلال مواجهاته الفردية ضد طارق العشري من أصل 9 مباريات.

ووصل جلال للفوز العاشر له مع الإسماعيلي في الدوري المصري من 20 مباراة بعدما تولى مهمة تدريب الفريق في موسم 2020-21 من قبل.

وأصبح الأنجولي كريستوفاو مابولولو في صدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد هدفين حتى الآن بالتساوي مع بيرسي تاو لاعب الأهلي.

ورفع الإسماعيلي رصيده لـ 3 نقاط وصل بها للمركز السابع، وتراجع ترتيب الاتحاد للمركز العاشر بنفس الرصيد لكن بفارق الأهداف.

التشكيل

تواجد أحمد عادل عبد المنعم في حراسة مرمى الدراويش، فيما قاد الغاني ياو أنور الهجوم وبجواره عمر الساعي وعبد الرحمن مجدي.

في المقابل اعتمد طارق العشري على كريستوفاو مابولولو هداف الدوري المصري الموسم الماضي في هجوم زعيم الثغر، وبدأ أحمد غنيم في مركز الظهير الأيمن بدلا هشام صلاح الغائب للإصابة.

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وصف المباراة

كاد عمر الساعي أن يتقدم للدراويش مبكرا في الدقيقة الثالثة بعد سلسلة تمريرات سريعة وصلت لياو أنور الذي مرر للساعي المنفرد فسدد كرة أعلى من العارضة بغرابة.

وفي الدقيقة الخامسة تحصل ياو أنور على ركلة جزاء بعدما تعرض لعرقلة من محمود شبانة.

التونسي حمدي النقاز انبرى للركلة وسددها على يمين المهدي سليمان مسجلا أول أهداف الدراويش في الدقيقة السادسة من بداية اللقاء وفي الموسم.

الظهير التونسي سجل وصنع لأول مرة مع الإسماعيلي، ولأول مرة في الدوري المصري يساهم بهدفين في المسابقة سواء مع الزمالك أو الإسماعيلي.

حاول لاعبو الاتحاد التماسك وتهديد مرمى الإسماعيلي خاصة من العرضيات من الجهتين اليسرى واليمنى.

عرضيات الاتحاد لم تجد سوى أحمد عادل عبد المنعم ولم تشكل خطورة محققة.

ومع بدء توافد جماهير الاتحاد للمدرجات عقب بداية المباراة، استفاق لاعبو زعيم الثغر، وأرسل كريم الديب عرضية تسلمها أجوستينو مابولولو الذي تسلم الكرة وسدد كرة قوية على يمين عبد المنعم في الدقيقة 31 مسجلا التعادل.

هدف يحمل رقم 31 للأنجولي منذ انضمامه لصفوف الاتحاد في الدوري المصري، كثاني أفضل هداف في تلك الفترة بعد أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك صاحب الـ 32 هدفا.

رد الإسماعيلي جاء مباشرا، عرضية من إياد العسقلاني من الجهة اليسرى أودعها عبد الرحمن مجدي بتسديدة قوية على يمين الحارس في الدقيقة 39.

شوط أول رائع انتهى بتفوق الدراويش بنتيجة 2-1.

في بداية الشوط الثاني، شارك بنيامين بواتينج بدلا من بلال السيد بحثا عن تعديل النتيجة لكتيبة طارق العشري.

في الدقيقة 51 حوّل ياو أنور عرضية حمدي النقاز مباشرة في الشباك معززا تقدم الدراويش لتصبح النتيجة 3-1.

وتألق المهدي سليمان في الدقيقة 56 وتصدى لانفراد تام من ياو أنور وأنقذ مرماه ببراعة محولا الفرصة لركنية.

شارك بيكالي أوبامي وأحمد عادل بدلا من بنيامين بواتينج ورجب عمران في الدقيقة 60.

محاولات الاتحاد لتقليص الفارق اصطدمت بتألق أحمد عادل، لكنه في الدقيقة 68 خرج مصابا بعد التحام مع مابولولو.

توقفت المباراة ما يقارب 7 دقائق وخرج عادل عبد المنعم متأثرا بالإصابة وعوضه محمد فوزي.

في الدقيقة 78 شارك عماد حمدي بدلا من محمد عبد السميع.

ثم بعد 6 دقائق خرج ساليفو مورو مصابا وعوضه عمر الوحش في خط وسط الاتحاد في ظهوره الأول ضد جمهور فريقه السابق.

ومنع المهدي سليمان في الدقيقة 90 الهدف الرابع بعدما أبعد بقبضة يده انفراد عبد الرحمن مجدي وتسديدته لركنية.

الوقت بدلا من الضائع شهد استحواذا من زعيم الثغر بحثا عن تقليص الفارق لكن دون أي جديد لتنتهي المباراة بفوز الإسماعيلي وتبدأ احتفالات الدراويش بالمئوية.

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