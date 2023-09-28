عبد الرحمن مجدي يكشف سر احتفاله بهدفه ضد الاتحاد

الخميس، 28 سبتمبر 2023 - 22:11

كتب : FilGoal

عبد الرحمن مجدي - الإسماعيلي

كشف عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي طريقة احتفاله بهدفه ضد الاتحاد السكندري في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وانتصر الإسماعيلي لأول مرة الموسم الجاري بنتيجة 3-1 على زعيم الثغر. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الرحمن مجدي عبر أون تايم سبورتس 1: "هدفنا كان مصالحة الجماهير، وبالأخص أنا لأنني أهدرت ركلة جزاء في المباراة السابقة ضد زد، وأبارك للجماهير والجهاز الفني".

وأضاف "عملنا لمدة 8 أيام من أجل تجهيز أنفسنا لمباراة الاتحاد".

وتابع "احتفالي بالهدف؟ زوجتي حامل فلابد أن احتفل بتلك الطريقة".

وأتم "مررنا بمشاكل صعبة الموسم الماضية، والإسماعيلي نادٍ كبير، ونريد مساعدة النادي وإسعاد الجماهير".

وبسط الإسماعيلي سيطرته في مواجهة الاتحاد، في آخر 5 مباريات فاز الدراويش في 4 وتعادلا في مباراة واحدة فقط بالدوري المصري.

وحقق إيهاب جلال فوزه الخامس خلال مواجهاته الفردية ضد طارق العشري من أصل 9 مباريات.

ووصل جلال للفوز العاشر له مع الإسماعيلي في الدوري المصري من 20 مباراة بعدما تولى مهمة تدريب الفريق في موسم 2020-21 من قبل.

وأصبح الأنجولي كريستوفاو مابولولو في صدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد هدفين حتى الآن بالتساوي مع بيرسي تاو لاعب الأهلي.

ورفع الإسماعيلي رصيده لـ 3 نقاط وصل بها للمركز السابع، وتراجع ترتيب الاتحاد للمركز العاشر بنفس الرصيد لكن بفارق الأهداف.

الإسماعيلي عبد الرحمن مجدي
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