مران الأهلي – مشاركة كل اللاعبين.. وغياب صلاح محسن عن لقاء سان جورج

الخميس، 28 سبتمبر 2023 - 22:10

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - صلاح محسن

شارك كل اللاعبين في مران الأهلي الذي أقيم اليوم الخميس استعدادا للقاء سان جورج الإثيوبي.

صلاح محسن

النادي : الأهلي

الأهلي

فيما تأكد بذلك غياب صلاح محسن عن المباراة في ظل عدم قدرته على المشاركة في المران لإصابته في العضلة الأمامية.

وكان صلاح محسن شارك مع الأهلي في مباراتين منذ عودته إليه من إعارته لسيراميكا كليوباترا الموسم الماضي.

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ويستعد الأهلي للقاء سان جورج غدا الجمعة في استاد القاهرة في إياب دور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي فاز ذهابا في استاد القاهرة بثلاثية دون رد سجلها حسين الشحات (هدفين) وأحمد عبد القادر.

وتعد المباراة السابقة أٌقيمت على أرض سان جورج اعتباريا بسبب عدم قدرة الفريق الإثيوبي على استضافة المباريات لعدم حصوله على موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

الأهلي سان جورج صلاح محسن
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