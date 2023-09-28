برباتوف: سانشو يبالغ في تقدير قيمته.. لم يحقق شيئا مع مانشستر يونايتد

انتقد ديميتار برباتوف مهاجم مانشستر يونايتد السابق جادون سانشو لاعب الفريق الحالي عقب رفضه الاعتذار لمدربه إريك تين هاج عما بدر منه.

جادون سانشو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وتحدث برباتوف للصحفيين قائلا: "في بعض الأحيان يبالغ اللاعب في تقدير قيمته وآمل ألا يكون ذلك هو الحال مع سانشو الذي يستغرق كل هذا الوقت لحل الأزمة ليكون قد بالغ في تقدير قيمته".

وأكمل "عندما يتعلق الأمر بكريستيانو رونالدو يكون الأمر مختلفا لأنه حقق كل شيء، لقد كنت في النادي عندما حدث خلاف بين واين روني والسير أليكس فيرجسون، وتم حل النزاع".

وأردف اللاعب البلغاري السابق "أعتقد أن سانشو بالغ في تقدير أهميته، لم يفز بالعديد من الجوائز وهو وضع مختلف، لذا يمكن ليونايتد أن يتخلص من سانشو بسهولة".

وتابع "على الرغم من موهبته التي شاهدناها في بروسيا دورتموند لكنه لم يظهر ذلك في يونايتد، ربما يكون ذلك بسبب البيئة المحيطة به أو لأنه لا يتفق مع المدير الفني، لكن إن استمر الأمر بعد الآن فلا يوجد أي حل ومن الأفضل حدوث الانفصال بين الطرفين".

وقرر يونايتد استبعاد سانشو من التدرب مع الفريق الأول عقب رده على انتقاد تين هاج علنا وتكذيبه إياه بأنه لا يبذل الجهد الكافي في المران ليتواجد في المباريات.

وذكرت التقارير أن تين هاج اشترط اعتذار سانشو ليعود إلى الفريق لكن الأخير رفض.