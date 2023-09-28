قائمة بيراميدز – تواجد رمضان صبحي وعبد الله السعيد والكرتي أمام الجيش الرواندي
الخميس، 28 سبتمبر 2023 - 20:33
كتب : FilGoal
أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز قائمة فريقه المستدعاة للقاء الجيش الرواندي غدا الجمعة في إياب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا.
وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.
وستقام المباراة في استاد الدفاع الجوي في السادسة مساء.
وجاءت القائمة كالتالي:
في حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر
في الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ
في الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - يوسف أسامة - إبراهيم عادل
في الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - فيستون ماييلي
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