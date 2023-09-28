انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (3) (1) الاتحاد.. فوز الدراويش
الخميس، 28 سبتمبر 2023 - 18:58
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي والاتحاد في الجولة الثانية من الدوري المصري.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 73: خروج أحمد عادل عبد المنعم بسبب الإصابة ومشاركة محمد فوزي
ق 68: عبد المنعم يتألق ويتصدى لفرصتين متتاليتين
ق 57: المهدي يتألق ويمنع الرابع
ق 51: جوووووو ياو أنور يضيف الثالث للإسماعيلي، عرضية من حمدي النقاز يودعها ياو أنور في الشباك
بداية الشوط الثاني
استراحة ونهاية الشوط الأول
ق 38: جووول الإسماعيلي.. إياد العسقلاني يرسل عرضية من الجهة اليسرى يحولها عبد الرحمن مجدي في الشباك
ق 30: جوووول مابولولو.. الأنجولي يسجل الهدف الثاني له بعد غرضية أودعها في الشباك بتسديدة قوية عقب مراوغة ثنائية الفريق
ق 7: جووول أووول.. الإسماعيلي يسجل هدف أول من ركلة جزاء عن طريق حمدي النقاز
ق 5: ضربة جزاااء للإسماعيلي
ق 3: الساعي يهدر انفرادا بغرابة لصالح الإسماعيلي بعد بينية بالكعب من أنور
بداية اللقاء