انتهت في الدوري - المصري (1) - (0) فاركو.. فوز أول لأصحاب الأرض

الخميس، 28 سبتمبر 2023 - 15:51

كتب : FilGoal

فاركو - المصري

يلعب المصري أمام فاركو ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري على استاد برج العرب.

وخسر المصري في الجولة الافتتاحية أمام الأهلي بأربعة أهداف دون مقابل.

بينما فاركو سقط أمام مودرن فيوتشر بهدفين دون مقابل.

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ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فارك والمصري ضمن الجولة الثانية.

لمتابعة مباراة المصري وفاركو دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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ق54 جوووووول ميدو جابر

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39 مروان حمدي يهدر ركلة جزاء تصدى لها محمد سعيد حارس مرمى فاركو

ق38 حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء للنادي المصري

ق13 عصام ثروت حارس المصري يمنع هدف مؤكد بعد إنفراد تام من رزقي حمرون

ق9 محمود البدري مدافع فاركو يمنع الهدف الأول للمصري من على خط المرمى بعد تسديدة متقنة من مروان حمدي

ق8 بطاقة صفراء على إلياس الجلاسي لاعب المصري بعد لمس الكرة باليد

انطلاق المباراة

الدوري المصري فاركو المصري
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