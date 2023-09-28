مؤتمر تشافي عن قضية نيجريرا والأخطاء الدفاعية.. وتشبيه لامين جمال بميسي

الخميس، 28 سبتمبر 2023 - 16:10

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز - برشلونة

علق تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة على تورط ناديه في قضية نيجريرا والمستجدات التي حدثت من قبل قاضي القضية في مؤتمر صحفي لمباراة إشبيلية.

ويستعد برشلونة لمواجهة إشبيلية غدا الجمعة في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وكانت صحيفة "آس" الإسبانية أكدت أن خواكين أجيري قاضي قضية نيجريرا اتهم الرئيسين السابقين لبرشلونة ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو بتقديم رشوة لنيجريرا. (طالع التفاصيل)

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وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي: "لم أشعر أبدا أن الحكام ساعدونا، اليوم ستسمعون خبرا وبعد أسبوع ستخرج المزيد من الأخبار وهكذا، لدي القليل من الوقت وأحتاجه لتطوير الفريق وليس التفكير في مثل هذه القضايا".

وبسؤاله عن الأخطاء الدفاعية أجاب تشافي "في مباراة مايوركا كان لدينا قصور دفاعي، علينا أن نسترجع المردود الدفاعي الخاص بنا في الموسم الماضي".

وواصل "صنعنا العديد من الفرص أمام مايوركا، لكننا فشلنا دفاعيا وأصبحنا أفضل في الهجوم، يجب أن نتحسن دفاعيا لنحقق الفوز، يلزم على الفريق بأكمله بأن يكون أكثر تركيزا حتى لا نستقبل الأهداف".

وأكمل "لا يجب أن نلقي اللوم على لاعب معين في استقبال الأهداف، نخسر الكثير من الثنائيات، نفتقر إلى الصبر وينتج عنه خسائر، تحدثت مع اللاعبين عن ذلك وعلينا تصحيح الأخطاء".

وعن تشبيه لامين جمال بميسي قال تشافي: "يجب أن نأخذ إدارة ريكارد مع ميسي كمثال، ميسي تعرض لإصابات في بدايته، لذلك يجب أن نكون حذرين مع جمال، هو يبذل قصارى جهده ولهذا أقول إن يجب علينا حمايته لأن لديه موهبة عظيمة جدا فيراوغ بسهولة في المواجهات الثنائية، يجب أن نطوره مثل ما حدث مع ميسي وديمبيلي".

وأنهى تصريحاته قائلا: "عقلية جمال؟، نعامله كشخص يبلغ من العمر 16 عاما، نحن بجانبه دائما ونضع عيننا عليه في الحصص التدريبية، سيواجه الثنائي سيرجيو راموس وخيسوس نافاس بعمر الـ36 عاما".

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني 17 نقطة إذ يبعد بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد ونقطتين عن المتصدر جيرونا، بينما يحتل إشبيلية المركز الـ12 برصيد سبع نقاط.

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