كرة يد - الأهلي يصطدم بـ برشلونة في مجموعة كأس العالم للأندية

الخميس، 28 سبتمبر 2023 - 12:32

كتب : محمد سمير

فريق الأهلي - كرة يد

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" عن وقوع الأهلي في مجموعة قوية رفقة برشلونة البطل التاريخي للمسابقة.

وتستضيف مدينة الدمام السعودية منافسات البطولة خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل.

ويتأهل أول كل مجموعة إلى نصف النهائي بينما يلعب أصحاب المركز الثاني على الترتيب من الخامس إلى الثامن وأخيرا أصحاب المركز الثالث للمنافس على المراكز من التاسع إلى الثاني عشر.

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وتستضيف السعودية منافسات كأس العالم للأندية لكرة اليد للمرة الرابعة على التوالي.

وجاءت المجموعات كالآتي:

المجموعة الأولى: الأهلي - برشلونة الإسباني - النور السعودي.

المجموعة الثانية: فوكس برلين الألماني - الكويت الكويتي - سان فرناندو الأرجنتيني.

المجموعة الثالثة: ماجديبورج الألماني - الخليج السعودي - جامعة كوينزلاند الأسترالي.

المجموعة الرابعة: كيلسي البولندي - النجمة البحريني - سان فرانسيسكو الأمريكي.

ويصطدم الأهلي ببرشلونة في المجموعة الأولى، ويعتبر الفريق الإسباني البطل التاريخي للمسابقة برصيد 5 ألقاب من سبعة نهائيات.

ولم يغب برشلونة عن نهائي كأس العالم للأندية في الخمس نسخ الأخيرة، وخسر الفريق الكتالوني آخر لقبين.

وكانت آخر مرة يغيب برشلونة فيها عن النهائي بنسخة 2016 في قطر.

وجنبت القرعة وقوع فرق من نفس القارة في مجموعة واحدة مما جعل حظوظ الأهلي في التواجد رفقة أحد ناديي برشلونة أو فوكس برلين أصحاب المستوى الثالث في القرعة.

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي.

وحقق الأهلي المركز الرابع في النسخة الماضية، بينما أفضل مركز حققه الفريق بنسخة 2007 عندما حصد الوصافة.

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