خبر في الجول – بيرسي تاو جاهز لمواجهة سان جورج.. وموقف كهربا ورضا سليم
الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 22:24
كتب : أحمد الخولي
بات بيرسي تاو صانع ألعاب الأهلي، جاهزا لخوض مواجهة سان جورج.
وحسبما علم FilGoal.com فإن بيرسي تاو بات جاهزا لخوض مواجهة سان جورج بعد تعافيه من الإصابة.
فيما شارك محمود عبد المنعم "كهربا" الذي كان يعاني من إصابة عضلية في جزء من المران.
في المقابل اكتفى رضا سليم بخوض تدريبات تأهيلية ولم يشارك في التدريبات الجماعية، إذ يعاني من كدمة في الركبة وسيتحدد موقفه النهائي غدا الخميس.
ويلعب الأهلي ضد سانت جورج في إياب دور الـ32 يوم الجمعة المقبل في استاد القاهرة.
وأقيمت المباراة الأولى الخاصة بالفريق الإثيوبي في القاهرة أيضا وفاز الأهلي بثلاثية دون رد.
نرشح لكم
3 دول تستضيف كأس أمم إفريقيا 2027 عودة فتوح لتدريبات الزمالك بشكل كامل المغرب يفوز بشرف تنظيم أمم إفريقيا 2025 خدمة في الجول - احجز تذاكر مباراة الأهلي وسانت جورج كعضو مجلس إدارة.. بدر بانون يعود إلى الرجاء وزير الرياضة يكشف تفاصيل ملف استضافة أمم إفريقيا 2027 خبر في الجول – فحص طبي يحسم مصير كهربا أمام سان جورج.. وموقف صلاح محسن أمين جويري يختار تمثيل منتخب الجزائر