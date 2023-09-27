خبر في الجول – بيرسي تاو جاهز لمواجهة سان جورج.. وموقف كهربا ورضا سليم

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 22:24

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الاتحاد السكندري - بيرسي تاو - كهربا

بات بيرسي تاو صانع ألعاب الأهلي، جاهزا لخوض مواجهة سان جورج.

وحسبما علم FilGoal.com فإن بيرسي تاو بات جاهزا لخوض مواجهة سان جورج بعد تعافيه من الإصابة.

فيما شارك محمود عبد المنعم "كهربا" الذي كان يعاني من إصابة عضلية في جزء من المران.

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في المقابل اكتفى رضا سليم بخوض تدريبات تأهيلية ولم يشارك في التدريبات الجماعية، إذ يعاني من كدمة في الركبة وسيتحدد موقفه النهائي غدا الخميس.

ويلعب الأهلي ضد سانت جورج في إياب دور الـ32 يوم الجمعة المقبل في استاد القاهرة.

وأقيمت المباراة الأولى الخاصة بالفريق الإثيوبي في القاهرة أيضا وفاز الأهلي بثلاثية دون رد.

وسجل ثلاثية الأهلي في المباراة حسين الشحات هدفين، وأحمد عبد القادر هدف.

ولم يعلن الأهلي حتى الآن العدد المحدد للجمهور في المباراة.

وكان الأهلي أعلن حصوله على الموافقات الأمنية لحضور 30 ألف من الجمهور في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم الأحد الماضي.

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