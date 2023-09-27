أرسنال يستخدم ورقة نكيتياه للتغلب على تشيلسي في صفقة توني

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 20:11

كتب : FilGoal

احتفال توني بهدفه في مرمى مانشستر سيتي - برينتفورد

قرر أرسنال استخدام ورقة مهاجم إيدي نكيتياه للتغلب على نظيرهم تشيلسي في سباق التعاقد مع إيفان توني.

وأكدت صحيفة "صن" الإنجليزية أن أرسنال قرر تقديم عرضا تبادليا مع برينتفورد إذ يتعاقد النادي المدفعجية مع توني وفي المقابل ينتقل نكيتياه إلى الاتجاه المعاكس وذلك في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان تشيلسي في سباق التعاقد مع توني وطلب برينتفورد 60 مليون جنيه استرليني.

ويريد تشيلسي التعاقد مع المهاجم الإنجليزي لتعويض غياب كريستوفر نكونكو بسبب الإصابة قبل بداية الموسم الحالي.

وأكدت الصحيفة أن رغبة ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال في التعاقد مع توني تأتي بسبب المستوى الضعيف الذي يقدمه نكيتياه.

وعلى العكس يقتنع المدير الفني الإسباني بقدرات جابرييل خيسوس ولذلك يريد تدعيم مركز المهاجم الصريح.

وتعرض توني للإيقاف عن ممارسة كرة القدم بسبب المراهنات.

وينتهي إيقاف إيفان توني في 17 يناير المقبل وسيعود بعدها للعب كرة القدم.

وقرر الاتحاد الإنجليزي كذلك تغريم اللاعب صاحب الـ27 عاما 50 ألف جنيه إسترليني.

وبناء عليه لن يستطيع توني المشاركة في أي شيء يتعلق بكرة القدم حتى الـ17 من شهر يناير 2024.

وكان تم اتهام توني بانتهاك 262 قاعدة من قواعد الاتحاد الإنجليزي واعترف توني بـ232 خرقا للوائح خلال جلسة استماع أقيمت له قبل عدة أشهر.

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