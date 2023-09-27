الاتحاد الإنجليزي يتهم ريس جيمس بالاعتداء لفظيا على حكم مباراة أستون فيلا

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 19:18

كتب : FilGoal

ريس جيمس

اتهم الاتحاد الإنجليزي في بيان رسمي ريس جيمس قائد فريق تشيلسي بالاعتداء لفظيا على حكم مباراة فريقه أمام أستون فيلا.

وغاب جيمس عن المباراة بسبب إصابة عضلية منذ 13 أغسطس الماضي.

وخسر تشيلسي من أستون فيلا يوم الأحد الماضي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي.

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وذكر بيان الاتحاد الإنجليزي أن جيمس ذهب للمنفق المؤدي لغرف تغيير الملابس ووجه اعتداءات لفظية ومسيئة تجاه حكم اللقاء.

وأعطى الاتحاد الإنجليزي لجيمس الفرصة للرد على هذه التهمة حتى يوم الجمعة المقبل 29 سبتمبر.

ويحتل الفريق اللندني المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد خمس نقاط ولم يحقق الفوز في ثلاث مباريات متتالية.

ويعاني تشيلسي من سوء النتائج في الدوري إذ لم يحقق الفوز إلا في مباراة واحدة فقط وتعادل في اثنين وخسر في ثلاث.

وشارك الظهير الإنجليزي البالغ من العمر 23 عاما في مباراة واحدة فقط رفقة فريقة خلال الموسم الحالي.

ويستعد تشيلسي لمواجهة نظيره برايتون اليوم الأربعاء في دور الـ32 من كأس الرابطة الإنجليزية.

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