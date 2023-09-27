دوري المحترفين – في بيان من 9 نقاط.. احتجاج من القناة على حكم مباراة بروكسي

تقدم نادي القناة اليوم الأربعاء بشكوى رسمية لدى اتحاد الكرة المصري ضد حكم مباراة فريقه أمام بروكسي.

وتعادل بروكسي إيجابيا بهدفين لكل فريق مع القناة في أولى جولات دوري المحترفين.

واحتج القناة على حضور الجماهير في المباراة على الرغم من قرار اتحاد الكرة بإقامة المسابقة بدون حضور جماهيري.

كما احتج القناة على تواجد المدير الفني لبروكسي محمد حامد رغم عدم انتهاء العقوبة الموقعة عليه بالإيقاف لثمانية أشهر.

هذا بالإضافة للاحتجاج على طرد حارس مرماه واحتسب هدف في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وجاء نص شكوى القناة كالتالي:

بسبب الأخطاء التحكيمية وعدم تطبيق اللائحة في مباراة بروكسي.. القناة يتقدم بإحتجاج رسمي لإتحاد الكرة

تقدم مجلس إدارة نادي القناة بقيادة القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد لطفي بإحتجاج رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم على خلفية الأخطاء التي حدثت في مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمس، الثلاثاء، أمام فريق بروكسي، في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري المحترفين المصري.

وارسل مجلس إدارة نادي القناة فاكس رسمي الي الإتحاد المصري لكرة القدم والي لجنة الحكام الرئيسية بسبب الأخطاء التي حدثت في المباراة.

وجاء احتجاج القناة على المباراة للأسباب الآتية:

1- بادئ ذي بدء نؤكد على أحقية النادي ومجلس إداراته في الدفاع عن حقوقه في حال تعرضه لظلم بين وهذا ما حدث أمس من طاقم التحكيم المكون من السادة :-

1- السيد / عمرو الشناوي حكم ساحة

2- السيد / محمد القاضي مساعد أول

3- السيد / عماد فرج مساعد ثاني

4- السيد / محمد نهاد حكم رابع

حيث بدأت المباراة بمخالفة صريحة للائحة وتعليمات الاتحاد المصري لكرة القدم وذلك بإقامة المباريات بدون حضور الجماهير وهذا ما تغاضى عنه حكم المباراة ومراقب لجنة المسابقات من قبل الاتحاد حيث بدأت المباراة بحضور أعداد غفيرة من الجماهير المساندة لفريق بروكسي فاقت سعة الملعب المقامة عليه المباراة هذا فضلاً على عدم تحليهم بالروح الرياضية مما مثل ضغطاً وعبئاً نفسياً كبيراً على لاعبينا.

2- السماح للمدير الفني لنادي بروكسي ك / محمد حامد عبدالجليل بالقيادة الفنية لفريق بروكسي من داخل الملعب على الرغم من عدم انتهاء العقوبة السابق توقيعها علية بالإيقاف 8 أشهر طبقاً لما جاء بتقرير حكم مباراة أبو قير X بروكسي الموسم الماضي 2022/2023.

3- تغاضي الحكم عن احتساب ضربة جزاء صحيحة لفريق القناة نتيجة قيام لاعب بروكسي بالتصدي للكرة بيده داخل منطقة جزاء فريقه.

4- قيام حكم المباراة بطرد حارس مرمي القناة بادعاء انه لمس الكرة خارج منطقة الجزاء وهذا لم يحدث بدليل أن الكرة مرت من جانبه مما ترتب عليه اكمال المباراة بعشرة لاعبين وذلك من نهاية الشوط الأول للمباراة.

5- قيام الحكم بأنهاء الشوط الأول والكرة هجمة واعدة للفريق مما منع الفريق من انفراد كامل بمرمي بروكسي من منتصف الملعب.

6- تكرار اعتراض الجهاز الفني لفريق بروكسي واقتحامه للمعلب ونزوله للملعب أكثر من مرة بشكل غير لائق دون أي ردة فعل من حكم المباراة تجاههم.

7- مع بداية الشوط الثاني من المباراة زاد تحامل الحكم بشكل واضح وصريح جداً ضد فريق القناة وجهازه الفني الي أن جاء الهدف الأول لفريق بروكسي المشكوك في صحته حيث دفع لاعب بروكسي حارس القناة وحجب الرؤية عنه.

8- لم يكتف بهذا وقام بإحتساب هدف غير شرعي في الوقت المحتسب بدل من ضائع كرة عرضية يضعها لاعب بروكسي في مرمي القناة وينقذها لاعب القناة قبل ان تتخطي خط المرمي ويحتسبها الحكم بغرابة شديدة هذا فضلاً عن تعنت الحكم في عدم السماح بدخول لاعب / نادي القناة والذي خرج من الملعب مصاباً وطلب من الحكم الدخول بعد علاجه أكثر من مرة ولكنه تعنت وطالب باستمرار اللعب لأكثر من خمس دقائق مما ترتب عليه أن يلعب الفريق ناقص العدد بتسع لاعبين فقط مما ساهم في احراز بروكسي هدف التعادل المشكوك في صحته.

9- هذا وقد قام حكم المباراة باستكمال قراراته المنحازة ضد نادي القناة الرياضي وذلك بطرد ( المدير الفني و مدير الكرة ) لاعتراضهم على عدم تجاوز الكرة خط المرمي وإصرار الحكم على احتسابها دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين ( 2 – 2 ).

ويأمل نادي القناة في إحقاق الحق لأصحابه ليسود العدل كافة المنظومة الرياضية.