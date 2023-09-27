تقرير: أرسنال يستهدف ضم واتكينز في يناير

لا يزال أرسنال يسعى لتدعيم خط هجومه بقوة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكر موقع "فوتبول ترانسفير" أن إريك إيدو المدير الرياضي لنادي أرسنال تواصل بالفعل مع وكيل أعمال أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا ومنتخب إنجلترا ليستطلع رأيه عن إمكانية اللعب للفريق اللندني.

وقال الموقع إن إريك إيدو تواصل مع الوكالة التي تمثل مهاجم منتخب إنجلترا من أجل انضمام اللاعب لصفوف أرسنال في الشتاء.

لكن الأمر قد يكون صعبا في ظل مشاركة أستون فيلا في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، ومن الصعب على النادي التخلي عن مهاجمه الأساسي.

وقد تتأجل الصفقة إلى الصيف المقبل في حالة عدم إتمامها في الشتاء.

وفي حالة موافقة أستون فيلا على بيع أولي واتكينز فالسعر المتوقع أن يطلبه مقابل التخلي عنه هو 60 مليون جنيه إسترليني.

وهو الرقم الذي يراه أرسنال من وجهة نظره كبير للغاية.

واتكينز البالغ من العمر 27 عاما انضم لصفوف أستون فيلا في 2020 قادما من برينتفورد ولعب مع الفريق منذ ذلك الحين 127 مباراة سجل خلالها 47 هدفا في مختلف البطولات.

وليس واتكينز فقط هو الذي يسعى أرسنال لضمه، بل أشارت التقارير قبل أيام إلى رغبة النادي الندني في التعاقد مع إيفان توني مهاجم برينتفورد.

وبذلك سيكون أرسنال مطالبا بالاختيار ما بين واتكينز وتوني لدعم هجومه.

ويضم أرسنال حاليا المهاجم البرازيلي جابريال جيسوس، ويأتي من بعده اللاعب إيدي نكيتياه.