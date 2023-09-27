تقرير: أرسنال يستهدف ضم واتكينز في يناير

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 16:22

كتب : FilGoal

أولي واتكينز

لا يزال أرسنال يسعى لتدعيم خط هجومه بقوة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكر موقع "فوتبول ترانسفير" أن إريك إيدو المدير الرياضي لنادي أرسنال تواصل بالفعل مع وكيل أعمال أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا ومنتخب إنجلترا ليستطلع رأيه عن إمكانية اللعب للفريق اللندني.

وقال الموقع إن إريك إيدو تواصل مع الوكالة التي تمثل مهاجم منتخب إنجلترا من أجل انضمام اللاعب لصفوف أرسنال في الشتاء.

أخبار متعلقة:
تين هاج يوضح أسباب استبدال ماونت أمام كريستال بالاس اتحاد جدة يستعيد حمد الله وكورنادو شكوك حول مشاركة ميسي في نهائي كأس أمريكا

لكن الأمر قد يكون صعبا في ظل مشاركة أستون فيلا في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، ومن الصعب على النادي التخلي عن مهاجمه الأساسي.

وقد تتأجل الصفقة إلى الصيف المقبل في حالة عدم إتمامها في الشتاء.

وفي حالة موافقة أستون فيلا على بيع أولي واتكينز فالسعر المتوقع أن يطلبه مقابل التخلي عنه هو 60 مليون جنيه إسترليني.

وهو الرقم الذي يراه أرسنال من وجهة نظره كبير للغاية.

واتكينز البالغ من العمر 27 عاما انضم لصفوف أستون فيلا في 2020 قادما من برينتفورد ولعب مع الفريق منذ ذلك الحين 127 مباراة سجل خلالها 47 هدفا في مختلف البطولات.

وليس واتكينز فقط هو الذي يسعى أرسنال لضمه، بل أشارت التقارير قبل أيام إلى رغبة النادي الندني في التعاقد مع إيفان توني مهاجم برينتفورد.

وبذلك سيكون أرسنال مطالبا بالاختيار ما بين واتكينز وتوني لدعم هجومه.

ويضم أرسنال حاليا المهاجم البرازيلي جابريال جيسوس، ويأتي من بعده اللاعب إيدي نكيتياه.

أرسنال واتكينز أستون فيلا الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
تين هاج يوضح أسباب استبدال ماونت أمام كريستال بالاس جوارديولا: علينا تجنب المزيد من الإصابات تين هاج يسهب في الإشادة بـ أمرابط بعد أول ظهور كأساسي مواعيد مباريات اليوم 27 سبتمبر والقنوات الناقلة.. الدوري المصري وريال مدريد وليفربول أرتيتا: من المحتمل غياب ساكا عن مباراة بورنموث مساعد كلوب: صلاح قادر على قيادة ليفربول بدون شارة القائد رابطة اللاعبين الإنجليزية تعرض المساعدة في حل الخلاف بين تين هاج وسانشو ميرور: حرمان سانشو من دخول مرافق الفريق الأول في يونايتد
أخر الأخبار
تشكيل زد - ثنائي هجومي أمام الجونة.. وعلي لطفي في حراسة المرمى 2 دقيقة | الكرة المصرية
جاتوزو يصل فرنسا لتولي تدريب مارسيليا 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
اتحاد الكرة يطالب أندية الدرجة الثانية والثالثة بتوثيق عقودهم 48 دقيقة | الدرجة الثانية
اكتملت بعد 72 ساعة خلف الأبواب المغلقة.. فينورد يزيد جراح أياكس برباعية ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: أرسنال يستهدف ضم واتكينز في يناير ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري - إنبي (0)-(0) طلائع الجيش.. الأول يضيع بغرابة ساعة | الدوري المصري
اتحاد جدة يستعيد حمد الله وكورنادو 2 ساعة | السعودية
التشكيل - رفيق كابو يعود لـ إنبي.. وجوليس وطريم طارق يقودان هجوم الجيش 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع بيراميدز.. وموقف فتح الله 2 انتهت برونزية مونديال السلة - الأهلي (74)-(81) جولدن بولز.. الأحمر ينهي رابعا 3 خبر في الجول – عرضان من الهلال والشباب لـ كولر.. وموقف مدرب الأهلي 4 مؤتمر أوسوريو - لم أخطئ في اللاعب المصري ولم أتعرض للأديان.. و"الشيشة" حقيقة ولكن