3 دول تستضيف كأس أمم إفريقيا 2027

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 14:41

كتب : FilGoal

حفل ختام أمم إفريقيا 2019 - الجزائر - السنغال

فاز الملف المشترك بين كينيا وأوغندا وتنزانيا بشرف تنظيم كأس أمم إفريقيا 2027.

وأعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي القرار في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء.

هذه هي المرة الأولى التي يتم تنظيم البطولة في 3 دول.

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وكان المغرب قد فاز بشرف تنظيم أمم إفريقيا 2025 بالاجماع.

وعلم FilGoal.com أن المكتب التنفيذي لـ كاف صوت بالاجماع لملف المغرب لاستضافة بطولة أمم إفريقيا 2025.

وصوت كل الأعضاء الحاضرين للاجتماع وعددهم 22 عضوا لصالح المغرب.

وهذه هي المرة الثانية التي يستضيف فيها المغرب المسابقة، بعد نسخة 1988.

وناقش المكتب التنفيذي لـ كاف ملفات الدول المتقدمة لتنظيم نسخة 2027.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد أعلن يوم الثلاثاء سحب ملف ترشحه لتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025 و2027.

وقال الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي للتلفزيون الجزائري: "الجزائر تسحب رسميا ملف ترشحها لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025 و2027".

وجاء ذلك قبل يوم واحد من الإعلان عن الدول المستضيفة لأمم إفريقيا 2025 و2027.

وعلم FilGoal.com بالقائمة النهائية للمرشحين لاستضافة البطولتين.

وترشحت الجزائر لاستضافة البطولتين، حيث نافست المغرب وملفا مشتركا بين نيجيريا وبنين في نسخة 2025، قبل أن تنسحب.

أما في نسخة 2027، فتنافس السنغال، وملف مشترك بين تنزانيا وكينيا وأوغندا تحت مسمى ملف شرق إفريقيا.

2025: المغرب - الجزائر - نيجيريا وبنين (ملف مشترك)

2027: الجزائر - السنغال - تنزانيا وكينيا وأوغندا (ملف مشترك باسم شرق إفريقيا)

يذكر أن نسخة 2023 ستقام في كوت ديفوار، وتنطلق في يناير المقبل.

كينيا أوغندا تنزانيا أمم إفريقيا 2027 كاف
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