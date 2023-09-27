تين هاج يوضح أسباب استبدال ماونت أمام كريستال بالاس

أوضح إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد أسباب استبدال ماسون ماونت العائد من الإصابة في مباراة كريستال بالاس.

ولعب الدولي الإنجليزي بشكل أساسي خلال فوز يونايتد على كريستال بالاس في كأس رابطة المحترفين 3-0، لكن استبدل بين الشوطين.

قال تين هاج في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لعب ماسون ماونت بشكل جيد للغاية، كما كنا نتوقع منه".

وعندما سُئل عن استبدال ماونت بين الشوطين، أجاب الهولندي "لقد اتفقنا على ذلك التغيير قبل المباراة".

وأضاف "لقد استبدلته كإجراء احترازي، نريد تجنب أي انتكاسة".

وأكد تين هاج أن الثنائي كريستيان إريكسن وسكوت مكتوميناي غاب عن اللقاء بسبب المرض.

وأتم "نأمل أن يكون الثنائي إريكسن ومكتوميناي متاحا للمباراة التالية ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي يوم السبت".

وواصل مانشستر يونايتد حملته للدفاع عن لقبه الذي حققه في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة الذي حققه الموسم الماضي بعدما فاز على كريستال بالاس.

وانتصر يونايتد في ملعبه أولد ترافورد على بالاس بثلاثية دون رد في دور الـ32 من كأس الرابطة.

افتتح أليخاندرو جارناتشو أهداف المباراة في الدقيقة 21.

وأضاف كاسيميرو الهدف الثاني ليونايتد في الدقيقة 27.

وأتم أنتوني مارسيال ثلاثية يونايتد في الدقيقة 55.

وشهدت المباراة مشاركة سفيان أمرابط لأول مرة كأساسي مع ناديه يونايتد.

كما شهدت عودة ماسون ماونت من الإصابة وكذلك هاري ماجواير.

وشارك فيها اللاعب الشاب دانيل جوري للمرة الأولى مع الفريق الأول ليونايتد.

وسوف يلتقي الفريقان مجددا يوم السبت المقبل في سابع جولات الدوري الإنجليزي.

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