المغرب يفوز بشرف تنظيم أمم إفريقيا 2025

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 13:35

كتب : محمد عبد العظيم

كأس أمم إفريقيا 2023

فاز المغرب بشرف تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025، حسبما علم FilGoal.com.

وبعدها أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم القرار في مؤتمر صحفي.

وعلم FilGoal.com أن المكتب التنفيذي لـ كاف صوت بالاجماع لملف المغرب لاستضافة بطولة أمم إفريقيا 2025.

أخبار متعلقة:
خدمة في الجول - احجز تذاكر مباراة الأهلي وسانت جورج شكوك حول مشاركة ميسي في نهائي كأس أمريكا دوري المحترفين - حصاد الجولة الأولى.. 3 ضربات جزاء وحالتي طرد ومعدل تهديفي جيد عبد الحفيظ يكشف لأول مرة طريقة إبلاغة بالرحيل عن الأهلي.. وأمر جعله يحزن

وصوت كل الأعضاء الحاضرين للاجتماع وعددهم 22 عضوا لصالح المغرب.

وهو ما أكدته قناة المغربية الرياضية.

وهذه هي المرة الثانية التي يستضيف فيها المغرب المسابقة، بعد نسخة 1988.

وناقش المكتب التنفيذي لـ كاف ملفات الدول المتقدمة لتنظيم نسخة 2027.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد أعلن يوم الثلاثاء سحب ملف ترشحه لتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025 و2027.

وقال الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي للتلفزيون الجزائري: "الجزائر تسحب رسميا ملف ترشحها لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025 و2027".

وجاء ذلك قبل يوم واحد من الإعلان عن الدول المستضيفة لأمم إفريقيا 2025 و2027.

فقد أعلن كاف عن تحديد يوم 27 سبتمبر موعدا لاختيار البلد المنظم لكأس أمم إفريقيا 2025 و2027.

وسيتم اتخاذ القرار بهذا الصدد من خلال اجتماع للمكتب التنفيذي في القاهرة.

وقال باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي عبر الموقع الرسمي: "المكتب التنفيذي اتخذ قرارات هامة ستسهم كثيرا في الاستدامة والتنافس بالكرة الإفريقية بالإضافة إلى جاذبيتها".

وأضاف "سنجتمع مجددا في القاهرة يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 لاتخاذ قرارات بشأن البلاد المستضيفة لكأس أمم إفريقيا 2025 و2027".

وأوضح "أيضا سيستضيف كاف خلال الأسابيع المقبلة الاجتماع الأول لرابطة الأندية الإفريقية التي تمثل أنجح وأكبر الأندية في إفريقيا".

وعلم FilGoal.com بالقائمة النهائية للمرشحين لاستضافة البطولتين.

وترشحت الجزائر لاستضافة البطولتين، حيث تنافس المغرب وملفا مشتركا بين نيجيريا وبنين في نسخة 2025.

أما في نسخة 2027، فتنافس السنغال، وملف مشترك بين تنزانيا وكينيا وأوغندا تحت مسمى ملف شرق إفريقيا.

2025: المغرب - الجزائر - نيجيريا وبنين (ملف مشترك)

2027: الجزائر - السنغال - تنزانيا وكينيا وأوغندا (ملف مشترك باسم شرق إفريقيا)

يذكر أن نسخة 2023 ستقام في كوت ديفوار، وتنطلق في يناير المقبل.

المغرب أمم إفريقيا 2025
نرشح لكم
3 دول تستضيف كأس أمم إفريقيا 2027 عودة فتوح لتدريبات الزمالك بشكل كامل خدمة في الجول - احجز تذاكر مباراة الأهلي وسانت جورج كعضو مجلس إدارة.. بدر بانون يعود إلى الرجاء وزير الرياضة يكشف تفاصيل ملف استضافة أمم إفريقيا 2027 خبر في الجول – فحص طبي يحسم مصير كهربا أمام سان جورج.. وموقف صلاح محسن أمين جويري يختار تمثيل منتخب الجزائر خدمة في الجول - طرح تذاكر لقاء الزمالك وأرتا سولار بالكونفدرالية.. وتحديد الأسعار
أخر الأخبار
اتحاد الكرة يطاب أندية الدرجة الثانية والثالثة بتوثيق عقودهم 14 دقيقة | الدرجة الثانية
اكتملت بعد 72 ساعة خلف الأبواب المغلقة.. فينورد يزيد جراح أياكس برباعية 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: أرسنال يستهدف ضم واتكينز في يناير 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري - إنبي (0)-(0) طلائع الجيش.. بطاقة حمراء ساعة | الدوري المصري
اتحاد جدة يستعيد حمد الله وكورنادو ساعة | السعودية
التشكيل - رفيق كابو يعود لـ إنبي.. وجوليس وطريم طارق يقودان هجوم الجيش ساعة | الكرة المصرية
سلة - أحمد عمر لـ في الجول: الاتحاد السكندري هدفه المنافسة على لقب البطولة العربية ساعة | كرة سلة
رئيس كاف: مصر لم تعرض الترشح لاستضافة أمم إفريقيا 2027 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع بيراميدز.. وموقف فتح الله 2 انتهت برونزية مونديال السلة - الأهلي (74)-(81) جولدن بولز.. الأحمر ينهي رابعا 3 خبر في الجول – عرضان من الهلال والشباب لـ كولر.. وموقف مدرب الأهلي 4 مؤتمر أوسوريو - لم أخطئ في اللاعب المصري ولم أتعرض للأديان.. و"الشيشة" حقيقة ولكن