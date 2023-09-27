جوارديولا: علينا تجنب المزيد من الإصابات

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 12:33

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

أوضح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي فريقه عليه تجنب التعرض لمزيد من الإصابات في ظل المباريات التي تنتظر الفريق، وذلك عند مواجهة نيوكاسل يونايتد مساء الأربعاء.

ويحل سيتي ضيفا على نيوكاسل في الدور الثالث من كأس رابطة المحرتفين

وقال بيب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لدينا الكثير من اللاعبين المصابين، والكثير من اللاعبين خاضوا دقائق عديدة مع منتخباتهم ومعنا، ويجب أن يحصلوا على الراحة".

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وأضاف "مواجهة نيوكاسل يونايتد مهمة، ولكن مباريات ولفرهامبتون ولايبزيج وأرسنال أكثر أهمية".

وتابع "لهذا السبب عليك النظر إلى اللاعبين الذين لا يلعبون كثيرا ليشاركوا، وسنرى ماذا سيحدث مع الباقي، وسنحاول اختيار التشكيل الأفضل".

وبدأ الفريق السماوي الموسم بشكل مثالي، وفاز في كل مبارياته بالدوري، وفي دوري أبطال أوروبا، وبالإضافة إلى السوبر الأوروبي، ولكن الإصابات ضربت الفريق.

وأتم المدرب الإسباني "سنسافر إلى هناك من أجل الفوز بالمباراة، لا يوجد شك بذلك".

يغيب كيفن دي بروين لفترة طويلة، وأيضا يغيب جون ستونز لعدة أسابيع بسبب الإصابة، كما غاب جاك جريليش وبيرناردو سيلفا وماتيو كوفاسيتش مؤخرا.

مانشستر سيتي بيب جوارديولا
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