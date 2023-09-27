تين هاج يسهب في الإشادة بـ أمرابط بعد أول ظهور كأساسي

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 11:55

كتب : FilGoal

سفيان أمرابط - مانشستر يونايتد وبيرنلي

أسهب إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد في الإشادة بلاعبه الجديد سفيان أمرابط بعد ظهوره لأول مرة كأساسي مع الشياطين الحمر.

ولعب الدولي المغربي بشكل أساسي خلال فوز يونايتد على كريستال بالاس في كأس رابطة المحترفين 3-0.

وقال تين هاج في تصريحات نشرها موقع ناديه: "قلت من قبل، إنه لاعب إذا احتاجه الفريق، فسيلعب في أي مركز".

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وأضاف "فور مشاركته ساهم مع الفريق. هو يمتلك الجودة الكافية".

وتابع "أمرابط لديه كل ما يحتاجه ليسهم مع الفريق. فهو يجلب الكثير من الطاقة والديناميكية حينما يشارك".

واستبدل أمرابط في الدقيقة 61 أمام كريستال بالاس، وكان قد دخل كبديل في الدقائق الأخيرة أمام بيرنلي قبل أيام في الدوري.

وواصل "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد وسيطرنا على المباراة. هذا ما كنا نبحث عنه".

وأتم "لقد خطونا خطوة إلى الأمام بالفوز على بيرنلي، وهناك الكثير لنقوم به، لكننا نحرز تقدما".

واصل مانشستر يونايتد حملته للدفاع عن لقبه الذي حققه في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة الذي حققه الموسم الماضي بعدما فاز على كريستال بالاس.

وانتصر يونايتد في ملعبه أولد ترافورد على بالاس بثلاثية دون رد في دور الـ32 من كأس الرابطة.

افتتح أليخاندرو جارناتشو أهداف المباراة في الدقيقة 21.

وأضاف كاسيميرو الهدف الثاني ليونايتد في الدقيقة 27.

وأتم أنتوني مارسيال ثلاثية يونايتد في الدقيقة 55.

وشهدت المباراة مشاركة سفيان أمرابط لأول مرة كأساسي مع ناديه يونايتد.

كما شهدت عودة ماسون ماونت من الإصابة وكذلك هاري ماجواير.

وشارك فيها اللاعب الشاب دانيل جوري للمرة الأولى مع الفريق الأول ليونايتد.

وسوف يلتقي الفريقان مجددا يوم السبت المقبل في سابع جولات الدوري الإنجليزي.

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