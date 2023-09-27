دوري المحترفين - حصاد الجولة الأولى.. 3 ضربات جزاء وحالتي طرد ومعدل تهديفي جيد

أقيمت 10 مباريات من الجولة الأولى لدوري القسم الثاني أ، المعروف بدوري المحترفين على مدار 3 أيام.

وانتهت المباريات بالنتائج التالية:

حرس الحدود 1 × 0 أبو قير للأسمدة

السكة الحديد 0 × 0 لافيينا

النصر للتعدين 1 × 3 بترول أسيوط

بتروجت 2 × 0 أسوان

النجوم 0 × 0 مكادي

طنطا 1 × 0 راية الرياضي

دكرنس 1 × 3 نادي وي

جمهورية شبين 0 × 1 غزل المحلة

بروكسي 2 × 2 القناة

وادي دجلة 2 × 1 مصر للمقاصة

وشهدت الجولة تسجيل 20 هدفا بواقع هدفين في كل مباراة.

أول هدف في الدوري سجله إبراهيم القاضي مدافع حرس الحدود في مرمى أبو قير للأسمدة في الدقيقة 89.

أما أول ثنائية سجلها إسماعيل بامبا مهاجم بتروجت في شباك أسوان.

وعلى مستوى حالات الطرد فتم طرد كل من سيرياك سيلا لاعب السكة الحديد، ومحمد علاء حارس مرمى القناة.

وتم احتساب 3 ركلات جزاء أولهم للنصر للتعدين سجلها اللاعب أحمد ممدوح أمام بترول أسيوط.

أما هداف الجولة فهو إسماعيل بامبا لاعب بتروجت الذي سجل هدفين في أسوان.