كعضو مجلس إدارة.. بدر بانون يعود إلى الرجاء

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 00:38

كتب : FilGoal

بدر بانون

أعلن بدر بانون مدافع نادي قطر القطري عودته إلى الرجاء المغربي رسميا ولكن في منصب إداري وليس كلاعب.

بدر بانون

النادي : الرجاء البيضاوي

قطر
الرجاء البيضاوي

وأصبح بدر بانون قائد الرجاء السابق عضوا في مجلس إدارة النادي الأخضر.

ونشر اللاعب المغربي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وكتب فيها "يشرفني و يسعدني اليوم أن أعلن عن إتمام إجراءات إنخراطي بنادي القلب و العشق، فريقي الكبير الرجاء الرياضي، الفريق الذي أعطاني الكثير وأوصل بدر لما هو عليه اليوم".

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وأكمل "أتمنى أن أقدم كل ما بوسعي في المستقبل من أجل تقديم الإضافة و مساندة الفريق و كل مكوناته نحو الأفضل بحول الله وقوته".

وأتم "الرجاء يحتاج لنا جميعا من أجل العودة إلى سكته الصحيحة".

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اللاعب صاحب الـ29 عاما يعد من ناشئي الرجاء وانتقل منه إلى الأهلي في عام 2020.

وبعد عامين مع الأهلي انتقل بانون إلى نادي قطر قبل أن يعود مجددا لناديه الذي نشأ فيه.

ولا يزال بدر بانون لاعبا ضمن صفوف نادي قطر القطري وبعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري في صيف 2024 المقبل.

بدر بانون الرجاء قطر
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