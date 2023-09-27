كعضو مجلس إدارة.. بدر بانون يعود إلى الرجاء

أعلن بدر بانون مدافع نادي قطر القطري عودته إلى الرجاء المغربي رسميا ولكن في منصب إداري وليس كلاعب.

وأصبح بدر بانون قائد الرجاء السابق عضوا في مجلس إدارة النادي الأخضر.

ونشر اللاعب المغربي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وكتب فيها "يشرفني و يسعدني اليوم أن أعلن عن إتمام إجراءات إنخراطي بنادي القلب و العشق، فريقي الكبير الرجاء الرياضي، الفريق الذي أعطاني الكثير وأوصل بدر لما هو عليه اليوم".

وأكمل "أتمنى أن أقدم كل ما بوسعي في المستقبل من أجل تقديم الإضافة و مساندة الفريق و كل مكوناته نحو الأفضل بحول الله وقوته".

وأتم "الرجاء يحتاج لنا جميعا من أجل العودة إلى سكته الصحيحة".

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اللاعب صاحب الـ29 عاما يعد من ناشئي الرجاء وانتقل منه إلى الأهلي في عام 2020.

وبعد عامين مع الأهلي انتقل بانون إلى نادي قطر قبل أن يعود مجددا لناديه الذي نشأ فيه.

ولا يزال بدر بانون لاعبا ضمن صفوف نادي قطر القطري وبعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري في صيف 2024 المقبل.