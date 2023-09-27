بدر بانون يعود إلى الرجاء

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 00:38

كتب : FilGoal

بدر بانون

ونشر اللاعب المغربي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وكتب فيها "يشرفني و يسعدني اليوم أن أعلن عن إتمام إجراءات إنخراطي بنادي القلب و العشق، فريقي الكبير الرجاء الرياضي، الفريق الذي أعطاني الكثير وأوصل بدر لما هو عليه اليوم".

بدر بانون

النادي : الرجاء البيضاوي

قطر
الرجاء البيضاوي

وأكمل "أتمنى أن أقدم كل ما بوسعي في المستقبل من أجل تقديم الإضافة و مساندة الفريق و كل مكوناته نحو الأفضل بحول الله وقوته".

وأتم "الرجاء يحتاج لنا جميعا من أجل العودة إلى سكته الصحيحة".

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ولم يعلن بدر بانون كيفية عودته للرجاء وإن كان في صفقة انتقال حر أم أنه بعد مفاوضات بين النادي المغربي وقطر القطري.

اللاعب صاحب الـ29 عاما يعد من ناشئي الرجاء وانتقل منه إلى الأهلي في عام 2020.

وبعد عامين مع الأهلي انتقل بانون إلى نادي قطر قبل أن يعود مجددا لناديه الذي نشأ فيه.

بدر بانون الرجاء قطر
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