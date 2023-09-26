خدمة في الجول - طرح تذاكر لقاء الزمالك وأرتا سولار بالكونفدرالية.. وتحديد الأسعار

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 - 19:50

كتب : FilGoal

مصطفى شلبي - أرتا سولار ضد الزمالك

أعلنت شركة "تذكرتي" طرح تذاكر مواجهة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية.

ويستضيف استاد القاهرة مواجهة الزمالك أمام أرتا سولار في تمام السابعة من مساء يوم السبت المقبل.

وحصل الزمالك على موافقة الجهات الأمنية بحضور 30 ألف مشجع أمام أرتا سولار.

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وجاءت أسعار التذاكر كالآتي:

المقصورة: 150 جنيها

الدرجة الأولى: 60 جنيها

الدرجة الثالثة: 60 جنيها

ويستضيف الزمالك فريق أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ32 من منافسات الكونفدرالية على استاد القاهرة.

وكان الزمالك قد خسر في مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل أمام الفريق الجيبوتي.

وتعثر الزمالك في أول جولتين له بمسابقة الدوري بعد التعادل أمام كل من بيراميدز والمقاولون العرب على الترتيب.

وحصد الزمالك لقب الكونفدرالية 2019 أمام نهضة بركان المغربي.

الزمالك أرتا سولار الكونفدرالية
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