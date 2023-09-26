استبعاد محرز وماكسيمان من مواجهة أهلي جدة ضد العين

قرر الألماني ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة استبعاد الثنائي، الجزائري رياض محرز والفرنسي آلان سان ماكسيمان، من مواجهة العين في كأس السعودية، حسب جريدة الرياضية السعودية.

ويحل أهلي جدة ضيفا على شقيقه العين في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الثلاثاء.

وذكر التقرير أن المدرب الألماني فضل إراحة الثنائي بعد الاعتماد عليهما في مواجهات الدوري السعودي، تجنبا لتعرضهما إلى الإرهاق.

أوضح التقرير أن يايسله سيجري العديد من التغييرات في القائمة الأساسية التي ستواجه العين لمنح الفرصة لعدد من الأسماء التي لا تشارك باستمرار في مباريات الدوري.

واكتفى الألماني بتدريب خفيف ليلة المباراة قبل المغادرة إلى مدينة الباحة التي تحتضن المباراة، أجرى من خلاله تقسيمة في منتصف الملعب، غلب عليها الطابع الترفيهي.

180 ريالا قيمة التذكرة

طرحت إدارة نادي العين تذاكر مواجهة فريقها أمام أهلي جدة على ملعب مدينة الملك سعود بن عبد العزيز الرياضية في الباحة.

وحددت إدارة العين أسعار التذاكر التي تبدأ من 180 ريالا للدرجة الموحدة، فيما تبلغ قيمة تذاكر المنصة 400 ريال.

video:1