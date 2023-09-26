بي إن سبورتس: الجزائر تتجه لسحب ملف الترشح لاستضافة أمم إفريقيا 2025 و2027

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 - 12:25

كتب : FilGoal

صور الأجواء الرائعة في مدرجات جماهير الجزائر خلال مباراة كوت ديفوار

ذكرت شبكة beIN SPORTS أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم يدرس سحب ملف ترشحه لتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025 و2027.

وأفادت الشبكة القطرية أن الاتحاد الجزائري يتجه نحو إبلاغ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بقرار الانسحاب من الترشح لاستضافة النسختين.

وجاء ذلك قبل يوم واحد من الإعلان عن الدول المستضيفة لأمم إفريقيا 2025 و2027.

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فقد أعلن كاف عن تحديد يوم 27 سبتمبر موعدا لاختيار البلد المنظم لكأس أمم إفريقيا 2025 و2027.

وسيتم اتخاذ القرار بهذا الصدد من خلال اجتماع للمكتب التنفيذي في القاهرة.

وقال باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي عبر الموقع الرسمي: "المكتب التنفيذي اتخذ قرارات هامة ستسهم كثيرا في الاستدامة والتنافس بالكرة الإفريقية بالإضافة إلى جاذبيتها".

وأضاف "سنجتمع مجددا في القاهرة يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 لاتخاذ قرارات بشأن البلاد المستضيفة لكأس أمم إفريقيا 2025 و2027".

وأوضح "أيضا سيستضيف كاف خلال الأسابيع المقبلة الاجتماع الأول لرابطة الأندية الإفريقية التي تمثل أنجح وأكبر الأندية في إفريقيا".

وعلم FilGoal.com بالقائمة النهائية للمرشحين لاستضافة البطولتين.

وترشحت الجزائر لاستضافة البطولتين، حيث تنافس المغرب وملفا مشتركا بين نيجيريا وبنين في نسخة 2025.

أما في نسخة 2027، فتنافس السنغال، وملف مشترك بين تنزانيا وكينيا وأوغندا تحت مسمى ملف شرق إفريقيا.

2025: المغرب - الجزائر - نيجيريا وبنين (ملف مشترك)

2027: الجزائر - السنغال - تنزانيا وكينيا وأوغندا (ملف مشترك باسم شرق إفريقيا)

يذكر أن نسخة 2023 ستقام في كوت ديفوار، وتنطلق في يناير المقبل.

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