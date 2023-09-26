تونس تحاول استقطاب مزدوجي الجنسية مبكرا

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم تدشين مدرسة رسمية للاهتمام باللاعبين التوانسة المقيمين بالخارج وسيكون مقرها باريس.

وتحدد موعد 1 أكتوبر 2023 لإنطلاق نشاط المدارس التابعة للاتحاد التونسي لكرة القدم داخل تونس وخارجها.

وأفاد الاتحاد التونسي في بيان:

وافق مجلس إدارة اتحاد كرة القدم التونسي على مقترح الإدارة الفنية الوطنية المتمثل في إنشاء مدرسة فيدرالية تونسية لكرة القدم بباريس شريطة توفر الإطار القانوني الذي يسمح بذلك.

تبعا لذلك فقد تقرر تنصيب لجنة قانونية لدراسة الجوانب القانونية المتعلقة بهذا الموضوع وذلك بالتنسيق مع هياكل الدولة المختصة ومع سفارة تونس في باريس.

يهدف هذا المشروع إلى:

تدشين أكاديمية كرة قدم للتونسيين المقيمين بالخارج والذين تترواح أعمارهم بين 5 سنوات و12 عاما، على أن يحمل المنخرطين في هذه الأكاديمية أزياء المنتخب التونسي.

تنظيم معسكرات مستمرة لانتقاء واستقطاب اللاعبين التونسيين الشبان المقيمين بالخارج.

إمكانية إنشاء نقطة بيع ملابس المنتخب التونسي لكرة القدم في الخارج.

وتعيش جالية تونسية كبيرة بفرنسا وأوروبا، مما يفتح الباب دائما لظهور لاعبين مزدوجي الجنسية.

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