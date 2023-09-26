رابطة اللاعبين الإنجليزية تعرض المساعدة في حل الخلاف بين تين هاج وسانشو

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 - 11:40

كتب : FilGoal

احتفال جادون سانشو بهدفه في ديربي مانشستر

عرضت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية التدخل لحل الخلاف الذي نشب بين إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد وجادون سانشو لاعب الفريق.

جادون سانشو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وكشفت صحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية أن الرابطة تسعى لحل الخلاف بين المدرب واللاعب، وعرضت التدخل لحل هذه الأزمة التي تتصاعد يوما بعد يوم.

يأتي ذلك بعدما أعلن مانشستر يونايتد استبعاد سانشو من التدريبات الجماعية للفريق.

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وقرر تين هاج أيضا منع سانشو من التواجد في كل مرافق النادي بما في ذلك غرف الطعام.

وصنع زملاء سانشو في الفريق اللاعب بالاعتذار للمدرب والتراجع عن موقفه من أجل العودة مرة أخرى للعب مع الشياطين الحمر.

ماذا حدث؟

برر تين هاج غياب سانشو عن قائمة الفريق في مباراة أرسنال قبل عدة أسابيع في رابع جولات الدوري الإنجليزي بأن اللاعب لم يكن يؤدي جيدا في التدريبات.

وقال تين هاج آنذاك: "لم يتم اختياره بناء على أدائه في التدريبات. يجب أن تصل إلى المستوى الأفضل كل يوم في مانشستر يونايتد".

وبعد ذلك رد سانشو على مدربه ببيان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" –تويتر سابقا- قال فيه: " رجاء لا تصدقوا كل ما تقرأوه، لن أسمح للناس بقول أشياء ليست حقيقية. لقد كنت أتصرف في التدريبات بشكل جيد للغاية خلال الأسبوع"

وواصل "أعتقد أن هناك أسباب أخرى لهذه المسألة ولن أخوض فيها. لقد كنت كبش فداء لوقت طويل وهذا ليس عدلا".

وأتم "كل ما أريده هو لعب كرة القدم بابتسامة على وجهي. أحترم كل القرارات التي يتخذها الجهاز الفني، وألعب مع لاعبين رائعين وأنا ممتن لذلك وأعرف أن كل أسبوع بمثابة التحدي. سأواصل القتال لأجل الشعار بصرف النظر عن أي شيء".

وبعدها ذكرت التقارير الإنجليزية أن الجلسة التي جمعت تين هاج بسانشو فشلت بعدما لم يتم حل الأزمة خلالها.

وعقب عدة أيام من الأزمة مسح سانشو التغريدة التي تضمنت بيانه عبر موقع "إكس".

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