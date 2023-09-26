ميرور: حرمان سانشو من دخول مرافق الفريق الأول في يونايتد

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 - 11:38

كتب : FilGoal

جادون سانشو - مانشستر يونايتد وإشبيلية

ذكرت جريدة ميرور أن نادي مانشستر يونايتد منع جادون سانشو جناح الفريق من التواجد مع الفريق الأول، على خلفية خلافه العلني مع المدرب إريك تين هاج.

ودخل سانشو في خلاف علني مع المدرب الهولندي في تصريحات متبادلة بين الطرفين.

وأوضحت ميرور أنه تم منع سانشو من التواجد في كل مرافق الفريق الأول، بما في ذلك غرفة طعام الفريق.

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وأضاف التقرير أن زملاء سانشو نصحوا اللاعب بالاعتذار لتين هاج وعدم التمسك بموقفه.

فيما قالت تقارير أخرى أن مانشستر يونايتد مستعد لبيع اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

قبل أيام، أعلن مانشستر يونايتد عن قرار رسمي لأول مرة بشأن لاعبه جادون سانشو لاعب الفريق في أعقاب الخلاف الذي اندلع بينه وبين المدرب إريك تين هاج.

ونشر يونايتد بيانا مقتضبا عبر موقعه الرسمي جاء فيه التالي:

سيبقى جادون سانشو في برنامج تدريب منفرد بعيدا عن المجموعة في انتظار حل مشكلة اللاعب الانضباطية.

وقرر يونايتد استبعاد سانشو من التدرب مع الفريق الأول عقب رده على انتقاد تين هاج علنا وتكذيبه إياه بأنه لا يبذل الجهد الكافي في المران ليتواجد في المباريات.

وذكرت التقارير أن تين هاج اشترط اعتذار سانشو ليعود إلى الفريق لكن الأخير رفض.

ماذا حدث؟

برر تين هاج غياب سانشو عن قائمة الفريق في مباراة أرسنال قبل عدة أسابيع في رابع جولات الدوري الإنجليزي بأن اللاعب لم يكن يؤدي جيدا في التدريبات.

وقال تين هاج آنذاك: "لم يتم اختياره بناء على أدائه في التدريبات. يجب أن تصل إلى المستوى الأفضل كل يوم في مانشستر يونايتد".

وبعد ذلك رد سانشو على مدربه ببيان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" –تويتر سابقا- قال فيه: " رجاء لا تصدقوا كل ما تقرأوه، لن أسمح للناس بقول أشياء ليست حقيقية. لقد كنت أتصرف في التدريبات بشكل جيد للغاية خلال الأسبوع"

وواصل "أعتقد أن هناك أسباب أخرى لهذه المسألة ولن أخوض فيها. لقد كنت كبش فداء لوقت طويل وهذا ليس عدلا".

وأتم "كل ما أريده هو لعب كرة القدم بابتسامة على وجهي. أحترم كل القرارات التي يتخذها الجهاز الفني، وألعب مع لاعبين رائعين وأنا ممتن لذلك وأعرف أن كل أسبوع بمثابة التحدي. سأواصل القتال لأجل الشعار بصرف النظر عن أي شيء".

وانتشرت تقارير سعودية وأمريكية حول رغبة نادي الاتفاق الذي يدربه ستيفن جيرارد في ضم سانشو.

لكن فشلت الصفقة بسبب مطالب مانشستر يونايتد الذي كان يرغب في الحصول على 50 مليون جنيه إسترليني.

وبعدها ذكرت التقارير الإنجليزية أن الجلسة التي جمعت تين هاج بسانشو فشلت بعدما لم يتم حل الأزمة خلالها.

وعقب عدة أيام من الأزمة حذف سانشو التغريدة التي تضمنت بيانه عبر موقع "إكس".

جادون سانشو إريك تين هاج مانشستر يونايتد
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