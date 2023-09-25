بمشاركة طارق حامد.. ضمك يصعد لثمن نهائي كأس خادم الحرمين والنصر يفوز بخماسية

شارك طارق حامد لاعب وسط منتخب مصر في تأهل فريقه ضمك إلى دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين السعودي.

وفاز ضمك على ضيفه القيصومة الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية السعودي بهدفين مقابل هدف.

ولعب طارق حامد المباراة كاملة ليشارك في تأهل فريقه.

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في مباراة أخرى تأهل النصر للدور ذاته بعد التغلب على أحد بخمسة أهداف مقابل هدف.

وسجل خماسية النصر كل من ساديو ماني من ركلة جزاء، وسيكو فوفانا وأندرسون تاليسكا وأيمن يحيى سالم وسامي النجعي.

وغاب عن المباراة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر.

أما الهلال فحقق الفوز على فريق الجبلين بهدف دون رد سجله روبن نيفيز.

وشهدت المباراة غياب النجم البرازيلي نيمار لاعب الهلال.