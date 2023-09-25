بمشاركة طارق حامد.. ضمك يصعد لثمن نهائي كأس خادم الحرمين والنصر يفوز بخماسية

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 - 23:49

كتب : FilGoal

طارق حامد مع فريق ضمك

شارك طارق حامد لاعب وسط منتخب مصر في تأهل فريقه ضمك إلى دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين السعودي.

وفاز ضمك على ضيفه القيصومة الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية السعودي بهدفين مقابل هدف.

ولعب طارق حامد المباراة كاملة ليشارك في تأهل فريقه.

أخبار متعلقة:
تريزيجيه يشارك في خسارة طرابزون بـ ريمونتادا أمام هاتاي

في مباراة أخرى تأهل النصر للدور ذاته بعد التغلب على أحد بخمسة أهداف مقابل هدف.

وسجل خماسية النصر كل من ساديو ماني من ركلة جزاء، وسيكو فوفانا وأندرسون تاليسكا وأيمن يحيى سالم وسامي النجعي.

وغاب عن المباراة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر.

أما الهلال فحقق الفوز على فريق الجبلين بهدف دون رد سجله روبن نيفيز.

وشهدت المباراة غياب النجم البرازيلي نيمار لاعب الهلال.

كأس خادم الحرمين الدوري السعودي طارق حامد
نرشح لكم
تريزيجيه يشارك في خسارة طرابزون بـ ريمونتادا أمام هاتاي حمدي فتحي ينافس على جائزة أفضل لاعب في الجولة 4 من الدوري القطري دراسة في كلية هارفارد للأعمال بشأن تجديد عقد صلاح مع ليفربول في 2022 سجل وصنع وألغي له هدف آخر.. حمدي فتحي يضع بصمته الأولى في فوز الوكرة أمام المرخية تعادل جديد لكن سلبي.. مرموش يكتفي بـ 65 دقيقة ضد فرايبورج انتهت الدوري الألماني - فرانفكورت (0) (0) فرايبورج.. تعادل سلبي تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي أمام فرايبورج نصيحة خاصة من حجازي لشراحيلي حول جراحة الرباط الصليبي
أخر الأخبار
خبر في الجول - الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون 30 دقيقة | الدوري المصري
بعد التعثر في أول جولتين.. رقم سلبي يحدث لـ الزمالك لأول مرة منذ 30 عاما 33 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة طارق حامد.. ضمك يصعد لثمن نهائي كأس خادم الحرمين والنصر يفوز بخماسية 58 دقيقة | المحترفون
عبد الواحد السيد يكشف لـ في الجول أسباب تقدم الزمالك باحتجاج ضد أمين عمر ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - الأهلي يدعم صفوف السيدات بالسنغالية فاتو ساعة | كرة سلة
تريزيجيه يشارك في خسارة طرابزون بـ ريمونتادا أمام هاتاي ساعة | المحترفون
كرة يد - التدعيمات مستمرة.. الخليج يضم لاعب فيزبريم وسان جيرمان السابق ساعة | كرة يد
كرة يد - الأهلي يعلن قائمة الرجال والسيدات استعدادا لبطولة دوري أبطال إفريقيا ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع بيراميدز.. وموقف فتح الله 2 انتهت برونزية مونديال السلة - الأهلي (74)-(81) جولدن بولز.. الأحمر ينهي رابعا 3 خبر في الجول – عرضان من الهلال والشباب لـ كولر.. وموقف مدرب الأهلي 4 مؤتمر أوسوريو - لم أخطئ في اللاعب المصري ولم أتعرض للأديان.. و"الشيشة" حقيقة ولكن