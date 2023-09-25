تقرير: أرسنال يستعيد الرباعي المصاب قبل مباراة مانشستر سيتي

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 - 20:01

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا - أرسنال

يعاني أرسنال من تعرض لاعبيه في الموسم الحالي لإصابات تحرم ميكيل أرتيتا مدرب الفريق من جهود اللاعبين.

وكشفت صحيفة "إيفينينج ستاندارد" الإنجليزية عن موقف جميع المصابين في المدفعجية.

ديكلان رايس

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Emmanuel Eboue says Declan Rice plays like Arsenal icon Gilberto Silva | LiveScore

خرج رايس اللاعب الأغلى في تاريخ أرسنال بين شوطي مباراة توتنام الذي انتهى بالتعادل بهدفين لكل فريق بسبب إصابة في الظهر.

ولم تذكر الصحيفة مدة غياب لاعب وست هام السابق، إذ سيخضع لفحوصات طبية أولا، وبالتالي يزال موقفه من اللعب أمام مانشستر سيتي في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي غير معلوم.

ويلعب أرسنال ثلاث مباريات قبل مواجهة مانشستر سيتي، فسيلاقي برينتفورد في الجولة الثالثة في كأس الرابطة، وبورنموث في الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي، ولانس في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

بوكايو ساكا

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ويعتبر ساكا هو آخر المصابين في فريق أرسنال، إذ تم استبداله بـ إيميل سميث رو في دربي شمال لندن أمام توتنام في الدقيقة 97 بسبب الإصابة.

وحسب المصدر ذاته فأكد أن ساكا يعاني من إصابة في وتر أكيليس ستمنعه من المشاركة في المباراة القبلة أمام برينتفورد يوم الأربعاء المقبل.

ويستعيد أرتيتا خدمات جناحه الإنجليزي في مباراة بورنموث يوم السبت المقبل، وبالتالي سيشارك بشكل طبيعي أمام مانشستر سيتي.

جابرييل مارتينلي

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خرج مارتينيلي في مباراة إيفرتون في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي في وقت مبكر بسبب إصابة في الفخذ.

وطلب الجناح البرازيلي التبديل من مدربه أرتيتا في الدقيقة 24 بسبب آلام في الفخذ، ودخل لياندرو تروسارد بدلا منه.

وكان التبديل جيدا لأرسنال إذ سجل تروسارد هدف الفوز والوحيد في اللقاء في الدقيقة 69.

وأكدت الصحيفة أن مارتينلي سيعود قبل مباراة بورنموث في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي.

لياندرو تروسارد

Arsenal fans panic as Leandro Trossard not spotted in training ahead of North London Derby - football.london

غاب تروسارد عن مباراة دربي شمال لندن أمام توتنام بسبب إصابة عضلية عانى منها في التدريبات قبل المباراة.

ومن المقرر أن يستعيد الجانرز لاعب برايتون السابق في مباراة بورنموث أيضا، أي سيكون جاهزا أمام مانشستر سيتي.

وبذلك سيستعيد أرتيتا جميع لاعبيه المصابين قبل مباراة مانشستر سيتي، ما عدا توماس بارتي الذي يعاني من إصابة عضلية، وبالتأكيد يورين تيمبر الذي يعاني من قطع في الرباط الصليبي، ويمر محمد النني بفترة تأهيلية حاليا حسب حديث أرتيتا قبل مباراة إيندهوفن في دوري أبطال أوروبا.

أرسنال أرتيتا النني مارتينلي تروسارد
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