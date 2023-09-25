ليفربول يجدد تعاقد تسيميكاس

أعلن نادي ليفربول تجديد تعاقد الظهير الأيسر للفريق كوستاس تسيميكاس بعقد طويل الأمد دون الكشف عن مدته.

كوستاس تسيميكاس النادي : ليفربول ليفربول

وانضم الظهير الأيسر اليوناني لصفوف ليفربول في عام صيف 2020 قادما من نادي أولمبياكوس.

وقال تسيميكاس عقب تجديد تعاقده: "أشعر بسعادة بالغة لوجودي هنا وتمديد تعاقدي مع ليفربول".

وأضاف "كل التضحيات التي قمت بها والعمل الذي قدمته يؤتي ثماره هنا".

وأكمل "هذا الأمر يبقيني محتمسا تماما لتقديم المزيد وهذا الفريق لديه الكثير والكثير من الأشياء ليحققها".

تسيميكاس البالغ من العمر 27 عاما لعب مع ليفربول 63 مباراة في مختلف البطولات قدم خلالها 12 تمريرة حاسمة.

ويعد تسيميكاس هو الظهير الأيسر البديل في ليفربول للنجم الاسكتلندي أندرو روبيرتسون.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي المتصدر.