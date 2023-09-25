خبر في الجول - الزمالك يحدد موعد مواجهة أرتا سولار في إياب الكونفدرالية

يستعد الزمالك لخوض منافسات إياب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية بمواجهة أرتا سولار الجيبوتي.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك حدد يوم السبت 30 سبتمبر الجاري موعدا لإقامة المباراة.

ويستضيف استاد القاهرة المباراة يوم السبت في تمام السابعة مساء.

وكان الزمالك قد حصل على الموافقات الأمنية اللازمة لحضور 30 ألف مشجع لمواجهة أرتا سولار.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الفريق الجيبوتي بهدفين دون مقابل.

ويحتاج الزمالك للفوز بثلاثة أهداف أو أكثر من أجل حسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات.

ويلعب الزمالك مساء اليوم الإثنين أمام المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وكان الأبيض قد تعادل في المباراة الافتتاحية أمام بيراميدز بهدفين لكل فريق.

ويمثل الزمالك وفريق مودرن فيوتشر، مصر في الكونفدرالية الإفريقية.