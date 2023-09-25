يد - تحديد موعد قرعة مونديال الأندية.. الأهلي بالوعاء الأول وبرشلونة في الثالث

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 - 16:54

كتب : FilGoal

الأهلي × الزمالك - كرة يد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد إقامة قرعة كأس العالم للأندية (سوبر جلوب) يوم الخميس المقبل.

وتستضيف مدينة الدمام السعودية البطولة خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل بمشاركة 12 ناديا.

وتقام القرعة في الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت القاهرة.

أخبار متعلقة:
المصري يعلن غياب يوسف الجوهري عن مواجهة فاركو حمدي فتحي ينافس على جائزة أفضل لاعب في الجولة 4 من الدوري القطري ناشئ المقاولون يقضي فترة معايشة مع ريال بيتيس الموافقة على حضور 30 ألف مشجع لمواجهة الزمالك وأرتا سولار

ويتواجد الأهلي في الوعاء الأول لقرعة كأس العالم للأندية لكرة اليد (سوبر جلوب)، بينما يتواجد برشلونة في الوعاء الثالث.

وأفاد الاتحاد الدولي في بيان: "تم تأكيد إجراءات القرعة، حيث تم تقسيم الفرق الـ12 المشاركة إلى 3 أوعية يضم كل منها 4 فرق".

وأضاف البيان "تم توجيه حامل اللقب ماجيدبورج وكيلسي وصيف دوري أبطال أوروبا، والأهلي الفائز بكأس السوبر الإفريقي، ونادي الكويت، الفائز بالبطولة العربية للأبطال لكرة اليد للرجال. إلى الوعاء رقم 1".

وتابع البيان "يقع المضيف نادي الخليج، وسان فرناندو إتش بي الأرجنتيني، ونادي النجمة البحريني والنور السعودي في الوعاء رقم 2، بينما يقع برشلونة وفوكس برلين الألماني وفريق جامعة كوينزلاند الأسترالي وسان فرانسيسكو كالهيت الأمريكي في الوعاء رقم 3".

يذكر أن حسن قداح لاعب منتخب مصر انتقل إلى كيلسي البولندي مطلع هذا الموسم، لكنه يعاني من الإصابة.

وجاء ترتيب الأوعية على النحو التالي:

الوعاء الأول: الأهلي (مصر)، ماجديبورج (ألمانيا)، كيلسي (بولندا)، نادي الكويت (الكويت).

الوعاء الثاني: الخليج (السعودية)، سان فرناندو إتش بي (الأرجنتين)، نادي النجمة (البحرين)، النور (السعودية).

الوعاءالثالث: برشلونة (إسبانيا)، فوكس برلين (ألمانيا)، جامعة كوينزلاند (أستراليا)، سان فرانسيسكو كالهيت (أمريكا).

ستشهد إجراءات القرعة سحب الفرق من الوعاء 3 إلى المجموعات من الأولى إلى الرابعة، بعد ذلك، سيتم سحب الفرق من الوعاء 1 إلى المجموعات من الأولى إلى الرابعة.

ويحق لفريق الخليج بصفته المستضيف اختيار مجموعته بعد سحب الفرق من الوعاءين 1 و3، وفقا لقواعد القرعة التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة اليد.

ويتأهل الفائز من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، بينما يتأهل الفريقان الآخران إلى مباريات تحديد المستوى.

الأهلي مونديال الأندية كأس العالم للأندية سوبر جلوب كيلسي
نرشح لكم
كرة يد - التدعيمات مستمرة.. الخليج يضم لاعب فيزبريم وسان جيرمان السابق كرة يد - الأهلي يعلن قائمة الرجال والسيدات استعدادا لبطولة دوري أبطال إفريقيا كرة يد - الأهلي يضم فرح الشاذلي من الشمس كرة يد - الدرع وخالد يقودان فيزبريم للفوز على مونبيليه "دودو" في دوري أبطال أوروبا كرة يد - على خطى والده.. الخليج يضم محمد هاشم ضمن تدعيمات سوبر جلوب كرة يد - الأهلي والبنك الأهلي يستمران بالعلامة الكاملة.. والزمالك يهزم هيليوبليس كرة يد - البنك يهزم الزمالك في آخر ثانيتين.. وفوز الأهلي على الشمس في الجولة الخامسة كرة يد - انتصار الأهلي والزمالك في رابع جولات المرحلة الأولى من دوري المحترفين
أخر الأخبار
خبر في الجول - الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون 9 ساعة | الدوري المصري
بعد التعثر في أول جولتين.. رقم سلبي يحدث لـ الزمالك لأول مرة منذ 30 عاما 9 ساعة | الدوري المصري
بمشاركة طارق حامد.. ضمك يصعد لثمن نهائي كأس خادم الحرمين والنصر يفوز بخماسية 10 ساعة | المحترفون
عبد الواحد السيد يكشف لـ في الجول أسباب تقدم الزمالك باحتجاج ضد أمين عمر 10 ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - الأهلي يدعم صفوف السيدات بالسنغالية فاتو 10 ساعة | كرة سلة
تريزيجيه يشارك في خسارة طرابزون بـ ريمونتادا أمام هاتاي 10 ساعة | المحترفون
كرة يد - التدعيمات مستمرة.. الخليج يضم لاعب فيزبريم وسان جيرمان السابق 10 ساعة | كرة يد
كرة يد - الأهلي يعلن قائمة الرجال والسيدات استعدادا لبطولة دوري أبطال إفريقيا 11 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع بيراميدز.. وموقف فتح الله 2 انتهت برونزية مونديال السلة - الأهلي (74)-(81) جولدن بولز.. الأحمر ينهي رابعا 3 خبر في الجول – عرضان من الهلال والشباب لـ كولر.. وموقف مدرب الأهلي 4 مؤتمر أوسوريو - لم أخطئ في اللاعب المصري ولم أتعرض للأديان.. و"الشيشة" حقيقة ولكن