يد - تحديد موعد قرعة مونديال الأندية.. الأهلي بالوعاء الأول وبرشلونة في الثالث

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد إقامة قرعة كأس العالم للأندية (سوبر جلوب) يوم الخميس المقبل.

وتستضيف مدينة الدمام السعودية البطولة خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل بمشاركة 12 ناديا.

وتقام القرعة في الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويتواجد الأهلي في الوعاء الأول لقرعة كأس العالم للأندية لكرة اليد (سوبر جلوب)، بينما يتواجد برشلونة في الوعاء الثالث.

وأفاد الاتحاد الدولي في بيان: "تم تأكيد إجراءات القرعة، حيث تم تقسيم الفرق الـ12 المشاركة إلى 3 أوعية يضم كل منها 4 فرق".

وأضاف البيان "تم توجيه حامل اللقب ماجيدبورج وكيلسي وصيف دوري أبطال أوروبا، والأهلي الفائز بكأس السوبر الإفريقي، ونادي الكويت، الفائز بالبطولة العربية للأبطال لكرة اليد للرجال. إلى الوعاء رقم 1".

وتابع البيان "يقع المضيف نادي الخليج، وسان فرناندو إتش بي الأرجنتيني، ونادي النجمة البحريني والنور السعودي في الوعاء رقم 2، بينما يقع برشلونة وفوكس برلين الألماني وفريق جامعة كوينزلاند الأسترالي وسان فرانسيسكو كالهيت الأمريكي في الوعاء رقم 3".

يذكر أن حسن قداح لاعب منتخب مصر انتقل إلى كيلسي البولندي مطلع هذا الموسم، لكنه يعاني من الإصابة.

وجاء ترتيب الأوعية على النحو التالي:

الوعاء الأول: الأهلي (مصر)، ماجديبورج (ألمانيا)، كيلسي (بولندا)، نادي الكويت (الكويت).

الوعاء الثاني: الخليج (السعودية)، سان فرناندو إتش بي (الأرجنتين)، نادي النجمة (البحرين)، النور (السعودية).

الوعاءالثالث: برشلونة (إسبانيا)، فوكس برلين (ألمانيا)، جامعة كوينزلاند (أستراليا)، سان فرانسيسكو كالهيت (أمريكا).

ستشهد إجراءات القرعة سحب الفرق من الوعاء 3 إلى المجموعات من الأولى إلى الرابعة، بعد ذلك، سيتم سحب الفرق من الوعاء 1 إلى المجموعات من الأولى إلى الرابعة.

ويحق لفريق الخليج بصفته المستضيف اختيار مجموعته بعد سحب الفرق من الوعاءين 1 و3، وفقا لقواعد القرعة التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة اليد.

ويتأهل الفائز من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، بينما يتأهل الفريقان الآخران إلى مباريات تحديد المستوى.

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