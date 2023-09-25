انتهت الدوري المصري - البنك الأهلي (0)-(1) بيراميدز
الإثنين، 25 سبتمبر 2023 - 15:50
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة البنك الأهلي ضد بيراميدز في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة بفوز بيراميدز
ق 69: جوووول رائع من إبراهيم عادل
انطلاق المباراة
نهاية الشوط الأول
ق40. لمسة يد داخل منطقة الجزاء واحتسب أحمد الغندور ركلة جزاء ولكن راية الحكم المساعد ألغت قراره لوجود تسلل على جريندو في بداية الهجمة.
ق7. أبو جبل يتألق في التصدي لرأسية قريبة جدا من أحمد سامي.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
نرشح لكم
بالنيران الصديقة.. بيراميدز يحقق الفوز الأول في الدوري أمام البنك الأهلي تشكيل الزمالك - 8 تغييرات من أوسوريو أمام المقاولون.. وعودة زيزو وعبد المجيد الأهلي يكشف مستجدات حالة الخطيب الصحية.. ورئيس النادي يلبي دعوة ناصر الخليفي المصري يعلن غياب يوسف الجوهري عن مواجهة فاركو التشكيل - النادري أساسي لأول مرة مع البنك الأهلي.. و 5 تغييرات في بيراميدز ناشئ المقاولون يقضي فترة معايشة مع ريال بيتيس عبد الهادي: لا أعرف سبب إيقاقي.. وهذا سبب استبعاد ثلاثي الزمالك من مواجهة المقاولون مواعيد مباريات الإثنين 25 سبتمبر - الزمالك وبيراميدز.. وكأس السعودية
أخر الأخبار
كرة يد - الأهلي يضم فرح الشاذلي من الشمس 49 دقيقة | كرة يد