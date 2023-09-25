حمدي فتحي ينافس على جائزة أفضل لاعب في الجولة 4 من الدوري القطري

ينافس حمدي فتحي لاعب وسط الوكرة على جائزة أفضل لاعب في الدوري القطري خلال الجولة الرابعة من عمر المسابقة.

ووقّع حمدي فتحي على أول أهدافه بقميص الوكرة كما صنع هدفا في الفوز على المرخية بنتيجة 3-0 في الجولة الرابعة من دوري نجوم قطر.

ونشر الحساب الرسمي للبطولة قائمة المتنافسين على جائزة أفضل أداء في الجولة الرابعة وكان بينهم اسم لاعب الأهلي السابق.

ويتنافس الدولي المصري مع كل من ياسين براهيمي (الغرافة)، رودريجو مورينو (الريان)، محمد وعد (السد)، ريكاردو جوميز (الشمال)، أسامة طنان (أم صلال).

من لاعب الأسبوع الرابع ⁉️🤔#دوري_نجوم_إكسبو ⚽️ pic.twitter.com/3XA7l610PR — مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) September 25, 2023

وسجل لاعب منتخب مصر هدفا وصنع آخر وألغي له هدفا في مباراة المريخية التي خاضها كأساسي.

وتقدم حمدي فتحي بهدف مبكر في الدقيقة العاشرة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

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وفي الدقيقة 30 سجل حمدي هدفا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ألغي بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي وجود خطأ أثناء بناء الهجمة.

وأهدر الجزائري محمد بن يطو ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لصالح الوكرة كاد أن يزيد الغلة للضيوف، تصدى لها لؤي شريف حارس أصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني سجل جايسون دالا هدف الوكرة الثاني بعد مجهود فردي رائع بالتوغل من الجهة اليمنى.

وفي الدقيقة 88، سجل يوسف الخطيب هدف الوكرة الثالث، حيث استغل حمدي فتحي خطأ الحارس في عدم الإمساك بالكرة وأرسل تمريرة للخطيب الذي سجل بطريقة رائعة في الشباك.

وحقق الوكرة ثاني انتصاراته في الدوري برصيد 8 نقاط في المركز الرابع من 4 جولات.

بينما يتذيل المرخية الترتيب برصيد 0 من النقاط في المركز الـ 12 والأخير.

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