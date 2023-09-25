مؤتمر تشافي: عن خسارة ريال مدريد في الدربي والصدارة وعن أفضل مركز لجوندوجان

علق تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة في مؤتمر صحفي، على خسارة غريمه ريال مدريد في الدربي أمام أتليتكو مدريد، وأيضا عن أفضل مركز لإلكاي جوندوجان في الملعب.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال مايوركا في الجولة السابعة في بطولة الدوري الإسباني غدا الثلاثاء، على ملعب دي سون مويكس.

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "شاهدت الدربي وكانت مباراة رائعة، والنتيجة جيدة جدا لأتليتكو مدريد، هم أقوياء ويستحقون الفوز هذا أهم شيء، لا توجد كلمات لتقال على ريال مدريد أو أنشيلوتي".

وحقق أتليتكو مدريد الفوز على ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو.

وأضاف "أرى أن ريال مدريد قوي دائما، ولكن مثله مثل جميع الفرق الأخرى لديه نقاط قوة وضعف، سنواجه مايوركا غدا، ولكن عندما نواجه ريال مدريد سأحلل ذلك".

وعن صدارة فريقه قال: "أصبحنا متصدرين بغض النظر عن خسارة ريال مدريد، أهم شيء هو الصدارة".

يبدو أن تشافي كان لا يفكر إلا في مواجهة ريال مدريد أمام أتليتكو مدريد، فبخسارة الميرينجي أصبح بالفعل برشلونة في الصدارة، ولكن يتساوى معه جيرونا في النقاط برصيد 16 نقطة في جدول الترتيب، ويبتعد ريال مدريد عنهما بفارق نقطة واحدة.

وأكمل تصريحاته "إشراك جوندوجان كمحور؟، هو يستطيع أن يلعب في هذا المركز مثل بوسكيتس وروميو، ولكن اعتقد أن نقطة قوته هي التمريرة الأخيرة والوصول إلى منطقة الجزاء والتسجيل، هذا أكثر ما أريده منه خاصة مع غياب بيدري".

وشدد "لدي لاعبين أفضل من مدريد؟، في يونيو المقبل سأجيب على هذا السؤال إذ من المبكر الحديث عن ذلك، ولكن سعيد جدا بلاعبيني، لدينا قائمة قليلة في العدد ولكن متنوعة".

وعن غياب بيدري قال: "هو يشعر أن حالته جيدة، ولكن سنرى متى سيعود، لدينا بدائل في وسط الملعب، سنستغل سيرجي روبيرتو وفيرمين لوبيز لتعويضه".

ويغيب بيدري عن البلوجرانا منذ 24 أغسطس الماضي بسبب إصابة في الفخذ.

وأنهى تصرحاته قائلا: "سأجري من تغييرين إلى ثلاثة تغييرات في التشكيل الأساسي، اعتقد أن يجب علي أن أفعل ذلك للحفاظ على حالة اللاعبين البدنية ومنع حدوث إصابات".